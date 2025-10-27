МИД РК сделал заявление по случаю подписания «мирной сделки» Таиланда и Камбоджи

— Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует подписание Совместной декларации по мирному урегулированию конфликта между Королевством Таиланд и Королевством Камбоджа при непосредственном участии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Куала-Лумпуре 25–28 октября 2025 года, — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МИД, Казахстан высоко оценивает усилия сторон по восстановлению мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии. Достигнутые договоренности демонстрируют приверженность сторон основополагающим принципам Устава ООН, обеспечению безопасности и процветания, а также подтверждают безальтернативность поиска дипломатических решений в урегулировании любых конфликтов.

— Уверены, что подписание данной Совместной декларации станет прочной основой для дальнейшего развития дружественных отношений и добрососедства между Таиландом и Камбоджой, а также будет способствовать углублению регионального сотрудничества в рамках АСЕАН, — отметили в МИД Казахстана.

Напомним, 26 октября премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в присутствии президента США Дональда Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре подписали «мирную сделку».