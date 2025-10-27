РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:35, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    МИД РК сделал заявление по случаю подписания «мирной сделки» Таиланда и Камбоджи

    Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление по случаю подписания Совместной декларации по мирному урегулированию конфликта между Таиландом и Камбоджой, передает агентство Kazinform.

    МИД, СІМ
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует подписание Совместной декларации по мирному урегулированию конфликта между Королевством Таиланд и Королевством Камбоджа при непосредственном участии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Куала-Лумпуре 25–28 октября 2025 года, — говорится в сообщении ведомства.

    Как отметили в МИД, Казахстан высоко оценивает усилия сторон по восстановлению мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии. Достигнутые договоренности демонстрируют приверженность сторон основополагающим принципам Устава ООН, обеспечению безопасности и процветания, а также подтверждают безальтернативность поиска дипломатических решений в урегулировании любых конфликтов.

    — Уверены, что подписание данной Совместной декларации станет прочной основой для дальнейшего развития дружественных отношений и добрососедства между Таиландом и Камбоджой, а также будет способствовать углублению регионального сотрудничества в рамках АСЕАН, — отметили в МИД Казахстана.

    Напомним, 26 октября премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в присутствии президента США Дональда Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре подписали «мирную сделку».

    Теги:
    Камбоджа Таиланд МИД РК Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают