МИД подтвердил предстоящий визит делегации США в Казахстан
В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о предстоящем визите Спецпосланника и замгоссекретаря США, передает агентство Kazinform.
— На следующей неделе планируется визит Специального посланника США по делам Южной и Центральной Азии Серхио Гора и заместителя государственного секретаря США Кристофера Ландау в Казахстан, — сообщили в МИД РК.
В рамках визита стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов двусторонней и региональной повестки, включая укрепление казахско-американского политического диалога и расширение торгово-экономического взаимодействия. Особое внимание будет уделено обеспечению региональной стабильности и безопасности, а также углублению взаимодействия в формате C5+1.
— Ожидается, что визит станет очередным подтверждением устойчивого характера стратегического партнёрства между Казахстаном и США, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и общих интересов в деле обеспечения устойчивого развития Центральноазиатского региона, — добавили в МИД.
Ранее стало известно, что госдеятели США посетят Казахстан и Узбекистан с 26 по 30 октября.