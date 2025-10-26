МИД подтвердил предстоящий визит делегации США в Казахстан

— На следующей неделе планируется визит Специального посланника США по делам Южной и Центральной Азии Серхио Гора и заместителя государственного секретаря США Кристофера Ландау в Казахстан, — сообщили в МИД РК.

В рамках визита стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов двусторонней и региональной повестки, включая укрепление казахско-американского политического диалога и расширение торгово-экономического взаимодействия. Особое внимание будет уделено обеспечению региональной стабильности и безопасности, а также углублению взаимодействия в формате C5+1.

— Ожидается, что визит станет очередным подтверждением устойчивого характера стратегического партнёрства между Казахстаном и США, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и общих интересов в деле обеспечения устойчивого развития Центральноазиатского региона, — добавили в МИД.

Ранее стало известно, что госдеятели США посетят Казахстан и Узбекистан с 26 по 30 октября.