РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:08, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    МИД подтвердил предстоящий визит делегации США в Казахстан

    В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о предстоящем визите Спецпосланника и замгоссекретаря США, передает агентство Kazinform.

    Флаг США Казахстан АҚШ Қазақстан
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — На следующей неделе планируется визит Специального посланника США по делам Южной и Центральной Азии Серхио Гора и заместителя государственного секретаря США Кристофера Ландау в Казахстан, — сообщили в МИД РК.

    В рамках визита стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов двусторонней и региональной повестки, включая укрепление казахско-американского политического диалога и расширение торгово-экономического взаимодействия. Особое внимание будет уделено обеспечению региональной стабильности и безопасности, а также углублению взаимодействия в формате C5+1.

    — Ожидается, что визит станет очередным подтверждением устойчивого характера стратегического партнёрства между Казахстаном и США, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и общих интересов в деле обеспечения устойчивого развития Центральноазиатского региона, — добавили в МИД.

    Ранее стало известно, что госдеятели США посетят Казахстан и Узбекистан с 26 по 30 октября.

    Теги:
    Казахстан Дипломат МИД РК Международные отношения США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают