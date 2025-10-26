РУ
    20:33, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Спецпосланник и замгоссекретаря США посетят Казахстан

    Специальный посланник США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау посетят Казахстан и Узбекистан с 26 по 30 октября, передает агентство Kazinform.

    Фото: Pexels

    Как сообщает пресс-служба госдепартамента США, во время визита высокопоставленные дипломаты проведут встречи с представителями правительств Казахстана и Узбекистана, чтобы обсудить вопросы по экономике и безопасности.

    Согласно заявлению пресс-службы Госдепа, США продолжат сотрудничество с партнерами в Центральной Азии для укрепления отношений и расширения торгово-экономических связей.

    — Мы рассчитываем на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между нашими странами и отмечаем десятилетие партнерства США и Центральной Азии в рамках дипломатической платформы C5+1, — отмечается в заявлении.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя Президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора.

