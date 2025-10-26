Спецпосланник и замгоссекретаря США посетят Казахстан

Как сообщает пресс-служба госдепартамента США, во время визита высокопоставленные дипломаты проведут встречи с представителями правительств Казахстана и Узбекистана, чтобы обсудить вопросы по экономике и безопасности.

Согласно заявлению пресс-службы Госдепа, США продолжат сотрудничество с партнерами в Центральной Азии для укрепления отношений и расширения торгово-экономических связей.

— Мы рассчитываем на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между нашими странами и отмечаем десятилетие партнерства США и Центральной Азии в рамках дипломатической платформы C5+1, — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя Президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора.