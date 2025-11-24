МИД обратился к казахстанцам, отдыхающим во Вьетнаме

По его словам, несколько тысяч туристов из Казахстана сейчас находятся в этой стране.

— Хотелось бы отметить, что за все эти дни в наше посольство и нашим дипломатам ни одного обращения от туристов не поступало. Надеюсь, так же и будет, потому что это сезон дождей. Мы просим наших граждан быть осторожными и придерживаться всех правил от местных властей, — сообщил он.

Напомним, в ноябре в центральных регионах Вьетнама начались наводнения в результате проливных дождей. По меньшей мере 90 человек погибли и еще 12 пропали без вести.

Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Коммунистической партии Вьетнама в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнения в центральных регионах этой страны.