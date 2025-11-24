МИД обратился к казахстанцам, отдыхающим во Вьетнаме
В посольство Казахстана во Вьетнаме не поступало обращений от сограждан после наводнений. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, несколько тысяч туристов из Казахстана сейчас находятся в этой стране.
— Хотелось бы отметить, что за все эти дни в наше посольство и нашим дипломатам ни одного обращения от туристов не поступало. Надеюсь, так же и будет, потому что это сезон дождей. Мы просим наших граждан быть осторожными и придерживаться всех правил от местных властей, — сообщил он.
Напомним, в ноябре в центральных регионах Вьетнама начались наводнения в результате проливных дождей. По меньшей мере 90 человек погибли и еще 12 пропали без вести.
Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Коммунистической партии Вьетнама в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнения в центральных регионах этой страны.