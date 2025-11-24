РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:07, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    МИД обратился к казахстанцам, отдыхающим во Вьетнаме

    В посольство Казахстана во Вьетнаме не поступало обращений от сограждан после наводнений. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі Байланыс департаментінің директоры
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

    По его словам, несколько тысяч туристов из Казахстана сейчас находятся в этой стране.

    — Хотелось бы отметить, что за все эти дни в наше посольство и нашим дипломатам ни одного обращения от туристов не поступало. Надеюсь, так же и будет, потому что это сезон дождей. Мы просим наших граждан быть осторожными и придерживаться всех правил от местных властей, — сообщил он.

    Напомним, в ноябре в центральных регионах Вьетнама начались наводнения в результате проливных дождей. По меньшей мере 90 человек погибли и еще 12 пропали без вести. 

    Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Коммунистической партии Вьетнама в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнения в центральных регионах этой страны. 

    Теги:
    Вьетнам Казахстанцы Наводнение МИД РК
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают