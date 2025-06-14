МИД Казахстана сделал заявление

Ведомство выступает за скорейшее урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическим путём в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права.

- Призываем вовлечённые стороны к максимальной сдержанности, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.

Ранее сообщалось, что Евросоюз призвал Израиль и Иран проявить максимальную сдержанность.