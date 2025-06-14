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    18:49, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    МИД Казахстана сделал заявление

    Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьёзную обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе Ближнего Востока, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министерство иностранных дел Казахстана, МИД, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, ҚРС
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Ведомство выступает за скорейшее урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическим путём в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права.

    - Призываем вовлечённые стороны к максимальной сдержанности, - говорится в официальном сообщении.

    Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз призвал Израиль и Иран проявить максимальную сдержанность.

     

    Теги:
    Иран МИД РК Мировые новости Израиль
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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