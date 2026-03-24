МИД Ирана опроверг переговоры с США
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи опроверг любые переговоры и диалоги с США за последние 24 дня и подчеркнул, что позиция Исламской Республики по поводу пролива Хормуз и условий завершения конфликта не изменилась, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.
Председатель Исламского консультативного совета Мохаммад-Багер Галибаф подтвердил, что переговоров с США не проводилось.
— Никаких переговоров с США не проводилось. Фейковые новости предназначены для манипуляции финансовыми и нефтяными рынками, — написал он в сети X.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение последних двух дней между Соединенными Штатами и Ираном состоялись «очень хорошие и продуктивные переговоры».