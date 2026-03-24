    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:31, 23 Март 2026 | GMT +5

    МИД Ирана опроверг переговоры с США

    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи опроверг любые переговоры и диалоги с США за последние 24 дня и подчеркнул, что позиция Исламской Республики по поводу пролива Хормуз и условий завершения конфликта не изменилась, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

    Исмаил Багаи
    Фото: ИРНА

    Председатель Исламского консультативного совета Мохаммад-Багер Галибаф подтвердил, что переговоров с США не проводилось.

    — Никаких переговоров с США не проводилось. Фейковые новости предназначены для манипуляции финансовыми и нефтяными рынками, — написал он в сети X.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ИРНА.

    Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение последних двух дней между Соединенными Штатами и Ираном состоялись «очень хорошие и продуктивные переговоры».

    Теги:
    Иран Мировые новости США Конфликт
    Гульжан Тасмаганбетова
