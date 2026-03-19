    14:07, 19 Март 2026 | GMT +5

    МФО в Астане распространяла недостоверную рекламу

    В Астане выявлены признаки недобросовестной конкуренции в действиях ТОО «Микрофинансовая организация «R-Finance», передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный департамент АЗРК.

    Фото: pexels

    Компания распространяла SMS-рекламу с утверждением «одобряем на 15% больше, чем конкуренты», не подтвердив её достоверность (более 24 тыс. получателей). Также выявлены факты предложения вознаграждения сотрудникам конкурентов за привлечение клиентов.

    По результатам проверки департамент направил компании уведомление о необходимости прекращения действий, содержащих признаки недобросовестной конкуренции.

    На сегодня ТОО «Микрофинансовая организация «R-Finance» уведомление исполнило.

    Напомним, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК разработало проект постановления правления, которым установят единые требования к условиям осуществления микрофинансовой деятельности.

    Динара Жусупбекова
