МФО в Астане распространяла недостоверную рекламу

Компания распространяла SMS-рекламу с утверждением «одобряем на 15% больше, чем конкуренты», не подтвердив её достоверность (более 24 тыс. получателей). Также выявлены факты предложения вознаграждения сотрудникам конкурентов за привлечение клиентов.

По результатам проверки департамент направил компании уведомление о необходимости прекращения действий, содержащих признаки недобросовестной конкуренции.

На сегодня ТОО «Микрофинансовая организация «R-Finance» уведомление исполнило.

Напомним, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК разработало проект постановления правления, которым установят единые требования к условиям осуществления микрофинансовой деятельности.