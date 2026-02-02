Единые требования к микрофинансовой деятельности вводят в Казахстане

Как следует из проекта документа, новые правила направлены на обеспечение добросовестного поведения микрофинансовых организаций, повышение прозрачности условий финансовых продуктов и усиление защиты прав потребителей при предоставлении финансовых услуг.

Проект носит системный характер и объединяет положения пяти ранее действовавших нормативных правовых актов АРРФР, которые регулировали отдельные аспекты взаимодействия МФО с потребителями, в единый нормативный документ.

Документ закрепляет единые требования к раскрытию информации о финансовых продуктах на всех этапах взаимодействия с потребителем, а также устанавливает требования к раскрытию информации в рекламе и цифровых каналах.

Кроме того, проект вводит новые элементы регулирования, ориентированные на развитие поведенческого надзора:

закрепление принципов добросовестного поведения;

требований к ответственному микрокредитованию, предусматривающих предоставление на преддоговорной стадии ключевого информационного документа с основными условиями финансового продукта;

проведение оценки его пригодности для потребителя.

Также проектом определяются виды и признаки недобросовестных практик, порядок их выявления и требования к ответственным деловым практикам при взыскании задолженности. В их числе — обязательная аудио- и видеофиксация взаимодействия с заемщиками.

Принять участие в обсуждении проекта можно на портале «Открытые НПА» до 16 февраля.

Ранее Нацбанк РК утвердил новые правила сдачи отчетности для организаций, занимающихся микрофинансовой деятельностью.