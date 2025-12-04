РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:36, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    МФО и ломбарды в Казахстане: какие отчеты нужно сдавать в Нацбанк

    Постановление правления Национального банка от 24 ноября 2025 года утвердило новые Правила сдачи отчетности для организаций, занимающихся микрофинансовой деятельностью, передает агентство Kazinform.

    Что оплатить и какую отчетность нужно сдать казахстанцам в ноябре
    Фото: Pexels

    — Отчетность представляется в территориальный филиал Национального банка (по месту нахождения организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность) в электронном виде посредством использования информационной системы «Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан», представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Нацбанк, — говорится в документе.

    Кроме того, при загрузке отчетности в информационной системе «Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан» осуществляется внутриформенный и межформенный контроль. В случае обнаружения ошибок при осуществлении внутриформенного и межформенного контроля отчетность информационной системой не принимается.

    При подготовке отчетности активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по рыночному обменному курсу на дату составления отчета.

    Все показатели в отчетах приводятся в национальной валюте Республики Казахстан — тенге.

    — Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 тенге в отчете округляется до нуля, а сумма, равная 500 тенге и выше, округляется до 1000 тенге, — отметили в документе.

    Если суммы отрицательные, используется арифметическое округление по модулю. Суммы агрегируются до тысяч с последующим сложением, а при расчете средних значений и долей сначала выполняются вычисления в тенге, а потом результат округляется до тысяч.

    Руководитель организации, занимающейся микрофинансовой деятельностью, либо уполномоченное им лицо, отвечающее за подписание отчета, несет ответственность за полноту и точность представленных данных.

    Отчетность, подписанная руководителем микрофинансовой организации или уполномоченным лицом, а также исполнителем с использованием электронной цифровой подписи, сохраняется в электронном виде.

    Если необходимые данные отсутствуют, отчет подается с нулевыми показателями.

    Кроме того, микрофинансовая организация ежемесячно, до 25 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в территориальный филиал Нацбанка:

    • отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним;
    • отчет об изменениях по предоставленным займам (микрокредитам), в том числе в региональном и отраслевом разрезе;
    • отчет о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность;
    • отчет о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;
    • отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска;
    • отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика.

    Также микрофинансовая организация ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в территориальный филиал Нацбанка:

    • отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности;
    • отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц;
    • отчет об основных источниках привлеченных денег;
    • отчет о классификации активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам;
    • отчет о классификации условных обязательств по предоставленным микрокредитам.

    Ломбарды обязаны ежеквартально направлять в территориальный филиал Нацбанка отчет не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

    • отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц;
    • отчет об основных источниках привлеченных денег;
    • отчет о микрокредитах ломбардов, в том числе по которым имеется просроченная задолженность.

    Постановление вступает в силу с 14 декабря 2025 года.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана МФО Экономика
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают