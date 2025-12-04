МФО и ломбарды в Казахстане: какие отчеты нужно сдавать в Нацбанк

— Отчетность представляется в территориальный филиал Национального банка (по месту нахождения организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность) в электронном виде посредством использования информационной системы «Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан», представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Нацбанк, — говорится в документе.

Кроме того, при загрузке отчетности в информационной системе «Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан» осуществляется внутриформенный и межформенный контроль. В случае обнаружения ошибок при осуществлении внутриформенного и межформенного контроля отчетность информационной системой не принимается.

При подготовке отчетности активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по рыночному обменному курсу на дату составления отчета.

Все показатели в отчетах приводятся в национальной валюте Республики Казахстан — тенге.

— Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 тенге в отчете округляется до нуля, а сумма, равная 500 тенге и выше, округляется до 1000 тенге, — отметили в документе.

Если суммы отрицательные, используется арифметическое округление по модулю. Суммы агрегируются до тысяч с последующим сложением, а при расчете средних значений и долей сначала выполняются вычисления в тенге, а потом результат округляется до тысяч.

Руководитель организации, занимающейся микрофинансовой деятельностью, либо уполномоченное им лицо, отвечающее за подписание отчета, несет ответственность за полноту и точность представленных данных.

Отчетность, подписанная руководителем микрофинансовой организации или уполномоченным лицом, а также исполнителем с использованием электронной цифровой подписи, сохраняется в электронном виде.

Если необходимые данные отсутствуют, отчет подается с нулевыми показателями.

Кроме того, микрофинансовая организация ежемесячно, до 25 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в территориальный филиал Нацбанка:

отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним;

отчет об изменениях по предоставленным займам (микрокредитам), в том числе в региональном и отраслевом разрезе;

отчет о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность;

отчет о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;

отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска;

отчет о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика.

Также микрофинансовая организация ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в территориальный филиал Нацбанка:

отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности;

отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц;

отчет об основных источниках привлеченных денег;

отчет о классификации активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам;

отчет о классификации условных обязательств по предоставленным микрокредитам.

Ломбарды обязаны ежеквартально направлять в территориальный филиал Нацбанка отчет не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц;

отчет об основных источниках привлеченных денег;

отчет о микрокредитах ломбардов, в том числе по которым имеется просроченная задолженность.

Постановление вступает в силу с 14 декабря 2025 года.