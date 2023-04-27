Межэтническая политика нуждается в совершенствовании – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ни одна из стратегических задач государства не может быть выполнена без реализации фундаментальной. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Формальный подход здесь недопустим, межэтническая политика нуждается в особом внимании и постоянном совершенствовании. Важно помнить, ни одна из стратегических задач государства, по сути, не может быть выполнена без реализации фундаментальной, я бы даже сказал, сакральной задачи укрепления гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что во Дворце мира и согласия началась ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.