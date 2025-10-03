РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    13:03, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Международный союз электросвязи готов к углублению партнерства с Казахстаном

    Глава государства принял генерального секретаря Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Международный союз электросвязи готов в углублению партнерства с Казахстаном
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия Казахстана с Международным союзом электросвязи в сфере цифровых и телекоммуникационных технологий.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Дорин Богдан-Мартин со 160-летием организации, подчеркнув значимую роль МСЭ в укреплении глобального сотрудничества в области цифрового развития.

    Президент уделил особое внимание вопросам формирования современной цифровой экосистемы и развития инфраструктуры. Он также отметил активное участие Казахстана в проектах с низкоорбитальными спутниковыми системами, включая OneWeb, Starlink, Amazon Kuiper и Shanghai Spacecom Satellite Technology.

    В свою очередь Генеральный секретарь Дорин Богдан-Мартин высоко оценила усилия страны по развитию цифровой индустрии и внедрению технологий искусственного интеллекта. Она подтвердила готовность Международного союза электросвязи к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном и расширению совместных инициатив.

    Напомним, в эти дни в Астане проходит Kazakhstan Energy Week — 2025. Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов озвучил обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к участникам и гостям Kazakhstan Energy Week — 2025 и XVI Евразийского форума KAZENERGY.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Связь, ТВ, IT
