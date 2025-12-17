Международный опыт по борьбе с коррупцией внедряют в Казахстане
Под председательством Государственного советника состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Под председательством Государственного советника Ерлана Карина проведено очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции.
В ходе заседания рассмотрен вопрос реализации 5-го раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития.
С докладами выступили председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, Генеральный прокурор Берик Асылов, министр финансов Мади Такиев и министр юстиции Ерлан Сарсембаев.
Руководители уполномоченных органов проинформировали о принимаемых мерах по имплементации передового международного опыта в казахстанскую правоприменительную практику.
Так, в настоящее время на рассмотрение Мажилиса Парламента внесен проект закона, предусматривающий совершенствование национального антикоррупционного законодательства.
В заключение Ерлан Карин отметил важность дальнейшей качественной проработки рекомендаций в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.