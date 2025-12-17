Международный опыт по борьбе с коррупцией внедряют в Казахстане

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина проведено очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции.

В ходе заседания рассмотрен вопрос реализации 5-го раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития.

С докладами выступили председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, Генеральный прокурор Берик Асылов, министр финансов Мади Такиев и министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Руководители уполномоченных органов проинформировали о принимаемых мерах по имплементации передового международного опыта в казахстанскую правоприменительную практику.

Так, в настоящее время на рассмотрение Мажилиса Парламента внесен проект закона, предусматривающий совершенствование национального антикоррупционного законодательства.

В заключение Ерлан Карин отметил важность дальнейшей качественной проработки рекомендаций в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.