РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Международный опыт по борьбе с коррупцией внедряют в Казахстане

    Под председательством Государственного советника состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Международный опыт по борьбе с коррупциейвнедряют в Казахстане
    Фото: Акорда

    Под председательством Государственного советника Ерлана Карина проведено очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции.

    В ходе заседания рассмотрен вопрос реализации 5-го раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития.

    С докладами выступили председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, Генеральный прокурор Берик Асылов, министр финансов Мади Такиев и министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

    Руководители уполномоченных органов проинформировали о принимаемых мерах по имплементации передового международного опыта в казахстанскую правоприменительную практику.

    Так, в настоящее время на рассмотрение Мажилиса Парламента внесен проект закона, предусматривающий совершенствование национального антикоррупционного законодательства.

    В заключение Ерлан Карин отметил важность дальнейшей качественной проработки рекомендаций в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.

    Теги:
    Коррупция Акорда Борьба с коррупцией Госсоветник РК Ерлан Карин
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают