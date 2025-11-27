Главное отличие нынешнего этапа — отказ от имитационных практик прошлого. Многие тогда увлекались так называемой «тактикой быстрых побед», пренебрегая стратегическими задачами. И будем честны, общественные ожидания в то время тоже сместились в сторону эффектности, а не эффективности.

Сейчас в приоритете — системность, практическая отдача и устойчивый результат. Государство решает реальные задачи по строительству инфраструктуры, модернизации социальной сферы, обеспечению комфорта граждан.

Так, за последние пять лет ВВП Казахстана вырос в два раза, а ВВП на душу населения превысил 14 тысяч долларов. Количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 1,5 раза. Возведено более 1200 школ и свыше 900 объектов здравоохранения. Продолжительность жизни увеличилась до 75 лет.

Объем жилищного строительства достиг 19 млн кв. м. В эксплуатацию введено 2,4 тыс. км автодорог, 880 км железных дорог, 1980 промышленных объектов.

Именно такая ежедневная работа формирует прочный фундамент развития и благополучия граждан — без деклараций и лозунгов, через системные шаги и конкретные результаты.

Такой же подход применяется и в сфере идеологии. Без пафоса и показухи сейчас идет планомерное упорядочивание всей внутренней политики, культивируются созидательные ценности, укрепляется культура законопослушания и общественной солидарности. Внимание уделяется вопросам развития гражданского общества, защиты прав детей, мемориальной политики и символического пространства.

Государство действует методично и рационально, устраняя накопившиеся системные проблемы, формируя устойчивую ценностную и институциональную основу. Это и есть политика здравого смысла, когда решения выстраиваются не ради сиюминутных эффектов, а в интересах граждан и стратегических национальных приоритетов.

