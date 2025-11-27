Ерлан Карин: Формирование новой системы ценностей и общественной этики — сложный эволюционный процесс

5 ноября Глава государства подписал Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан». Этот документ стал первым системным актом, определяющим идеологическую и организационную рамку внутренней политики страны. О необходимости его принятия ранее говорили эксперты и участники Национального курултая в Бурабае. В их числе были Едил Жанбыршин, Айдос Сарым, Никита Шаталов, ­ Гульмира Илеуова, ­ Андрей­ Чеботарев, Данияр Ашимбаев, Марат Шибутов и другие.

Глава государства поддержал инициа­тиву, поручив Администрации Президента проработать все аспекты.

Фото: Акорда

До сих пор в Казахстане принимались различные программные­ документы, но принципы и ценности внутренней политики в них отражались фрагментарно и порой противоречиво. Впервые на государственном уровне четко сформулированы понятие «внутренняя политика», ее цели, задачи и направления.

За последние годы в стране прошли масштабные реформы, состоялось кад­ровое обновление: избраны сельские акимы, реализуется проект «Президентский молодежный кадровый резерв». Новый документ стал методическим ориентиром для нового поколения управленцев, пришедших из частного сектора и общественной сферы.

Работа над документом велась более полугода с участием экс­пертов, членов курултая, научного сообщества. В частности, Еркина Абиля, Ерлана Саирова, Айгуль Садвокасовой, Берика Абдыгалиулы, Талгата Калиева, Карлыгаш Джаманкуловой, Рауана Кенжеханулы, Нурбека Матжани, Александра Данилова, Газиза Абишева и других.

Итогом стала систематизация государственных принципов, общенациональных ценностей и ключевых направлений внут­ренней политики.

После публикации документ получил широкий общественный отклик. В большинстве своем были позитивные отзывы с общим посылом, что документ дает обществу более четкое понимание идейных смыслов проводимой государственной политики.

Конечно, отдельные критики ожидаемо говорили, что в докумен­те не представлена некая новая идеология. Но этот до­кумент с самого начала не предполагал выдвижения каких-то новых сверхцелей. И это в принципе невозможно в условиях широкого плюрализма мнений в нашем обществе. Главный акцент был на определении и фиксации тех универсальных принципов, ценностей, норм поведения, которые разделяет абсолютное большинство граж­дан Казах­стана вне зависимости от своих политических и иных взглядов.

Фото: Акорда

Ранее такого рода документы сопровождались развернутыми планами мероприятий и спецпроектами с приличным бюджетом. Отличие нынешнего подхода в том, что документ не сопровождается дорогостоящими спецпроектами и пиар-кампания­ми. Он служит концептуальной основой для системного управления внут­ренней политикой. К примеру, уже упорядочивается работа, касающаяся общественных наград, школьного воспитания, продвижения ценностей трудолюбия, знаний и созидания. Сфера внутренней политики приобретает институциональный характер, без избыточных затрат и формализма.

Новая система ценностей: step by step

Формирование новой системы ценностей и общественной этики — это сложный эволюционный процесс. Прямолинейная пропаганда здесь неэффективна и может вызвать обратный эффект. В условиях политического плюрализма и свободы слова Казахстан развивает культуру поведения через последовательную государственную политику, направленную на вовлечение граждан.

Одним из базовых элементов новой системы выступает принцип «Закон и порядок», являю­щийся фундаментом общественной и личной безо­пасности. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что это ключевой принцип государственного строительства. Обеспечение законности — функция государства, но без общественной поддержки ее невозможно реализовать в полной мере. Поэтому важно формировать среди граждан нулевую терпимость к правонарушениям, агрессии и насилию.

В этой работе уже есть ощутимые результаты: за последние пять лет количество уголовных правонарушений снизилось поч­ти вдвое, уровень преступности в общественных местах сократился на 80%.

Значимую роль в формировании новой модели поведения играет проект «Таза Қазақстан». Его смысл — в воспитании культуры чистоты, бережного отношения к природе и борьбе с вандализмом. Настоящий порядок начинается с привычки каждого поддерживать чистоту и порядок вокруг, поэтому проект получил широкую поддерж­ку граждан.

Отдельное внимание уделено воспитанию подрастающего поколения. В школах внедрена программа «Адал азамат», ориен­тированная на укрепление взаи­модействия государства, школ и родителей. Она нацелена на профилактику наркомании, лудомании, насилия и буллинга, формирование созидательных установок. Разработан единый дизайн школьного оформления, ведется оценка эффективности программы и подготовка к ее расширению на детские сады и колледжи.

Фото: Акорда

Государство также продвигает ценности трудолюбия и профессионализма. 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В систему государственных наград добавлены девять новых званий — для инженеров, строителей, ученых, шахтеров и других специалистов. В стране отмечаются 74 профессиональных праздника, в том числе День труда. Каждый год государственными наградами поощряются представители рабочих династий и передовики производства.

Совершенствуется система наград и праздников, чтобы подчеркнуть значимость созидательного труда и гражданской ответственности.

Немаловажным направлением остается защита общенациональных ценностей. В обществе растет обеспокоенность попытками навязать чуждые культурные модели и поведенческие нормы. Государство намерено учитывать эти запросы и усиливать меры по защите традиционных ценностей, включая правовые инструменты.

Хорошим примером продвижения общих ценностей является широкое празднование Дня Рес­публики и Дня Независимости, Наурыза и Нового года, Ораза-айта и Курбан-айта, Рождества и Пасхи, Дня единства народа Казахстана, Международного женского дня. В последние годы по-настоящему общенародными также становятся День национальных символов, День семьи, Национальный день книги, Национальный день домбры.

Учитывая позитивный эффект, вполне вероятно, будет рассмотрена возможность расширения таких форматов. Например, в мире широко распространена практика празднования Дня соседей. Добрые, теплые отношения с соседями всегда были присущи нашему народу, нашему образу жизни. Подобные праздники могут еще больше укрепить социальные связи, дружбу и солидарность в нашем обществе.

Таким образом, формирование новой ценностной системы — это не разовая кампания, а многослойный и долгий процесс, включающий образование, науку и культуру — ту самую «триаду прогресса», о которой говорит Президент.

Цифровая этика: здравомыслие и ответственность

Мир переживает стремительные трансформации, меняющие основы общественной жизни и ценностные ориентиры. Геополитическая напряженность и технологическая революция — лишь внешние проявления более глубоких процессов, влияющих на устойчивость и безопасность обществ.

Цифровые платформы разрушили монополию традиционных СМИ. Теперь каждый пользователь смартфона может стать источником новостей. Это усилило свободу мнений, но одновременно породило лавину дезинформации и манипуляций. Если раньше фейки появлялись стихийно, то сегодня они часто создаются целенаправленно — для влияния на общественное мнение.

Для противодействия этим угрозам в структуре Службы центральных коммуникаций создан Центр по борьбе с дезинформацией, аналогичный сущест­вующим во многих странах. Его задача — выявление и нейтрализация манипуляций, защита медиапространства.

Еще одна проблема — информационный шум. Поток комментариев, эмоциональных высказываний и поверхностных интерпретаций создает иллюзию вовлеченности, снижая качество общественной дискуссии. Подлинная и важная информация тонет в море второстепенного контента.

Поэтому следует не только блокировать дезинформацию, но и формировать новую цифровую этику — культуру ответственного потребления контента и распространения информации, основанную на здравомыслии и уважении.

Весной этого года я акцентировал внимание на таком явлении, как «инфорэкет», когда деятельность отдельных блогеров и активистов превращается в банальное вымогательство. Подобные практики возникли в прошлые периоды в результате так называе­мой «политики заигрывания» с деструктивными элементами, что породило разного рода псевдообщественников, блогеров и «ручных оппозиционеров». Сейчас они остались без покровительства некогда всесильных патронов и щедрых клиентов, но рефлекторно, по инерции все еще пытаются зарабатывать старыми методами. У них очень примитивная схема: искусственно раздувать определенные темы, затем предлагать за вознаграждение или заказы удалить свои посты. Это ни разу не журналистика и никакая не общественная деятельность. По сути, это полукриминальный бизнес на шантаже и вымогательстве.

Сейчас в нашей стране проводится уже другая политика, культивируются другие ценнос­ти. И мы не должны поощрять «инфорэкет» какими-либо уступками, наградами и контрактами.

Одновременно набирает силу явление «культуры отмены», часто маскирующейся под граж­данскую активность. А на деле это превращается в инструмент давления и травли. Под влиянием эмоций люди поддерживают призывы к бойкоту, не вникая в суть происходящего. В итоге зачастую создается атмосфера агрессии и психологического насилия. Слепая борьба с несправедливостью способна породить еще большую несправедливость.

Фото: Акорда

Необходима системная реакция, включая законодательные меры. Возможно, введение ответственности за призывы к бойкоту по дискриминационным признакам — этническим, религиозным, языковым, гендерным и другим.

В целом излишне эмоциональный и непрофессиональный подход к обсуждению таких чувствительных тем, как вопросы межэтники, религии, языка и внешней политики, в любом обществе создает угрозу социальной дестабилизации. Именно поэтому в прошлом году я обозначил эти «красные линии» и призвал всех соблюдать их. Еще раз пов­торю, что это не цензура и не табу, а призыв к здравомыслию в подобных дискуссиях.

Когда дело касается общественной стабильности, государство не пойдет на компромиссы, а будет в соответствии с законом противодействовать любым попыткам деструктивного информационного влияния и нагнетания ненависти. Парламент сейчас рассматривает поправки об административной ответственности за распространение противоправного контента, угрожающего общественно-политической стабильности. Это нормальная функция любого государства — пресекать действия, которые противоречат закону и бросают вызов всему обществу.

Однако защита стабильности не может сводиться лишь к зап­ретам. Гражданам необходимо опираться на достоверные источники, проявлять здравый смысл и ответственность за собственные действия. Культура диалога, сдержанность и уважение к оппонентам должны стать признаками зрелого общества.

Новые подходы госполитики: методично и без пафоса

Политические преобразования последних лет показали, что реформы в Казахстане не навязываются сверху, а формируются через широкий общественный диалог. Консолидированные инициативы экспертов, институтов гражданского общества и самих граждан становятся частью государственной модернизационной повестки.

Главное отличие нынешнего этапа — отказ от имитационных практик прошлого, когда государственные органы стремились к быстрым PR-результатам, реализуя проекты ради создания видимости «успеха». Многие тогда увлекались так называемой «тактикой быстрых побед», пренебрегая стратегическими задачами. И будем честны, общественные ожидания в то время тоже смес­тились в сторону эффектности, а не эффективности.

Фото: Акорда

Сейчас в приоритете — системность, практическая отдача и устойчивый результат. Государство решает реальные задачи по строительству инфраструктуры, модернизации социальной сферы, обеспечению комфорта граждан.

Так, за последние пять лет ВВП Казахстана вырос в два раза, а ВВП на душу населения превысил 14 тыс. долларов. Количество субъек­тов малого и среднего бизнеса увеличилось в 1,5 раза. Возведено более 1 200 школ и свыше 900 объек­тов здравоохранения. Продолжительность жизни увеличилась до 75 лет. Объем жилищного строительства достиг 19 млн кв. м. В эксплуатацию введено 2,4 тыс. км автодорог, 880 км железных дорог, 1 980 промышленных объектов.

Именно такая ежедневная работа формирует прочный фундамент развития и благополучия граждан — без деклараций и лозунгов, через системные шаги и конкретные результаты.

Такой же подход применяется и в сфере идеологии. Без пафоса и показухи сейчас идет планомерное упорядочивание всей внутренней политики, культивируются созидательные ценности, укрепляется культура законопослушания и общественной солидарности. Внимание уделяется вопросам развития гражданского общества, защиты прав детей, мемориальной политики и символического пространства.

Государство действует методично и рационально, устраняя накопившиеся системные проб­лемы, формируя устойчивую ценностную и институциональную основу. Это и есть политика здравого смысла, когда решения выстраиваются не ради сиюминутных эффектов, а в интересах граждан и стратегических нацио­нальных приоритетов.