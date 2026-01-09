«Метеотриллер»: в Германии ожидают приход циклона «Элли»

Власти и экстренные службы предупреждают о серьезных перебоях в работе транспорта и призывают жителей по возможности оставаться дома.

Из-за неблагоприятного прогноза правление Христианско-демократического союза во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в последний момент отменило закрытое заседание, запланированное на 9–10 января в Майнце. В мероприятии должны были принять участие около 350 человек и порядка 100 журналистов.

Непогода уже привела к сбоям в транспортном сообщении. В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменены 120 из 1090 запланированных рейсов, в Мюнхене — 35, в Берлин-Бранденбурге — 30. В аэропорту Штутгарта несколько рейсов были задержаны из-за необходимости очистки самолетов от льда. Проблемы зафиксированы и на железной дороге: в районе Франкфурта часть поездов отменена, другие следуют с задержками до 30 минут, сообщили в Deutsche Bahn.

Во многих регионах временно закрыты школы, часть занятий переведена в онлайн-формат. Больницы готовятся к увеличению числа пострадавших из-за падений на льду. Власти также выражают обеспокоенность безопасностью бездомных и открывают для них временные теплые приюты.

По данным Немецкой метеорологической службы, циклон в первую очередь затронет восточные районы страны, включая горный массив Гарц, а также территорию между Бременем и Гамбургом.

На большей части Германии ожидаются сильные снегопады. На юге и западе страны снег со штормовым ветром к утру 9 января сменится дождем. Метеорологи называют ситуацию «настоящим метеотриллером» и рекомендуют гражданам отказаться от поездок.

Ранее сообщалось о сильном снегопаде во Франции, вызвавшем ряд затруднений на транспорте.