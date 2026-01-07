Снегопад во Франции: пробки более 950 км, основные трассы перекрыты

В 07:00 французская транспортная компания RATP объявила, что ее автобусы больше не будут курсировать, «по крайней мере, до полудня», до тех пор, пока «не будут восстановлены условия безопасности». То же самое относится и к автобусам другого перевозчика «Île-de-France Mobilités».

На данный момент работа метро французской столицы остается бесперебойной.

Трасса N118 во Франции из-за гололеда закрыта для движения в обоих направлениях по решению префекта полиции.

В целом на дорогах Франции ситуация ухудшается. Совокупная пробка в регионе Иль-де-Франс, которая до 8 утра была относительно небольшой, увеличилась позже почти в геометрической прогрессии.

К 9 утра она превысила 700 км, а затем быстро достигла 950 км. Напомним, что рекорд был побит в понедельник, когда суммарная пробка составила 1019 км.

Непогода также повлияла на работу парижских железнодорожных вокзалов. В результате несколько поездов прибывают с опозданием. На вокзале Сен-Лазар поезд TER из г. Руан опаздывает на 50 минут, а поезд из Гавра задерживается на 1 час 20 минут.

На вокзале Монпарнас из-за снега был отменен поезд TGV до Ла-Рошели, а на вокзале Лион все поезда из Лиона опаздывают как минимум на час.

В среду утром из-за снегопада в аэропорту Шарль-де-Голль было отменено около 100 рейсов, а в аэропорту Орли — около 40 рейсов. Министр транспорта Филипп Табаро заявил в эфире CNews, что «есть надежда на нормализацию ситуации к вечеру».