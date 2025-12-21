РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:11, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Метели и 40-градусные морозы: каким будет январь в Восточном Казахстане

    Восточный Казахстан в ближайший месяц ждет суровая зима с резкими перепадами температур и частыми снегопадами, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    снег, зима
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Прогноз на месяц опубликовали синоптики Казгидромет. Первая декада начнётся с постепенного усиления морозов. Ночью температура в области будет понижаться с –21…–26 до –26…–31 градуса, а в восточных районах возможны морозы до –36. Днем ожидается от –11…–16 до –16…–21 градуса. К концу декады холод немного ослабнет: ночью прогнозируют –13…–18, днем — около –3…–8 градусов.

    Во второй декаде зима вновь заявит о себе. Ночью столбики термометров в ВКО опустятся до –23…–28 градусов, местами — до –31…–36, днем — до –13…–18. Именно в этот период синоптики прогнозируют частые снегопады и метели, которые могут осложнить обстановку на дорогах.

    — Во второй декаде ожидается неустойчивый характер погоды с частыми снегопадами и метелями. Водителям и жителям региона следует учитывать ухудшение видимости и возможные заносы, — сообщили в Восточно-Казахстанском филиале «Казгидромет».

    Третья декада станет самой холодной за месяц. Ночью температура будет колебаться от –23…–28 до –33…–38 градусов, а на востоке области морозы могут достигать –41. Днем ожидается от –13…–18 до –23…–28 градусов, местами — до –33.

    Синоптики отмечают, что месяц в целом будет холодным и снежным. Жителям Восточного Казахстана рекомендуют заранее планировать поездки и быть готовыми к сложным погодным условиям.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану.

    Нелли Нигматуллина
    Автор
