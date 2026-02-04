Метели, дожди и гололед: в Казахстане объявили штормовое предупреждение

Ночью в области Абай ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке, юге области ожидаются снег, метель. На севере, юге области туман. Ветер западный, северо-западный на востоке, в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Актюбинской области ночью ожидается сильный снег, днем сильные осадки (дождь, снег). Гололед, на юге, востоке, в центре области туман.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман, гололед. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 5-10 мороза, 05 февраля дальнейшее понижение ночью до 17-22 мороза.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На севере, юге области туман. Ветер юго-западный, западный на юго-востоке области 15-20 м/с.

Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. Временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью в горных районах области Жетысу временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре, горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на востоке области снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Утром и днем на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке области туман.

В Кызылординской области ожидаются туман, на западе области гололед.

Ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, в центре области ожидается туман. Ветер северный ночью на северо-востоке области, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на горных перевалах области, днем на западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер юго-восточный в конце дня на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 февраля в Талдыкоргане ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами возможен туман.