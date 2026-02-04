Дождь в Талдыкоргане может продлиться до утра — прогноз синоптиков

По области Жетысу ночью прогнозируются осадки, в горных районах временами сильные дождь и снег. В дневное время в горах также сохранятся осадки. На севере, в центре и в горных районах области временами ожидается туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер западный 9-14 м/с, в восточной части и в горных районах порывы достигают 15-20 м/с. Температура воздуха ночью варьируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на востоке и в горных районах — от 7 до 12 градусов мороза. Днем температура составит от 0 до 5 градусов тепла, на востоке и в горах около 3 градусов мороза.

В ближайшие дни в Талдыкоргане 5 и 6 февраля, погода останется переменчивой. Температура воздуха ночью опустится до 11-13 градусов мороза, днем прогреется до 5-7 градусов тепла. 6 февраля ожидается переменная облачность с осадками днем в виде дождя и снега. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов мороза, днем — 5-7 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды февраль 2026 года ожидается теплым с умеренным количеством осадков