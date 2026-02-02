Какой будет погода в феврале в Казахстане

На большей части территории страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, около нормы — на юго-востоке страны. Осадки прогнозируются около климатической нормы на большей части республики, больше нормы — в северо-западной половине, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.

В первой декаде температурный фон ожидается:

на западе, северо-западе (Актюбинская область) республики прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы — до 23-28 мороза, днем — до 15-23 мороза, в конце декады ослабление морозов — ночью до 10-20, днем до 0, -8 мороза;

на севере, в центре, востоке страны ожидается кратковременное повышение температуры воздуха ночью от 15-25 до 2-10 мороза, днем от 5-13 мороза до 4 мороза-1 тепла, в конце декады — понижение температуры ночью до 18-28 мороза, днем до 13-20 мороза;

на юго-западе, юге, юго-востоке страны прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 5 мороза-5 тепла до 3-11 мороза, (на севере Кызылординской области 18 мороза), днём ожидается повышение температуры воздуха от 3-10 тепла до 8-17 тепла, затем — понижение температуры воздуха до 0, -8 тепла.

В целом в феврале на западе, севере, в центре и на востоке страны наиболее морозные дни ожидаются в первой и во второй декадах, ночью температура воздуха понизится до 21-30 мороза, в горных районах востока — до 35 мороза, днем — до 13–20 мороза. В середине первой декады (на западе страны в начале декады), в отдельные дни второй и третьей декадах днем ожидается повышение температуры до оттепелей.

В южной половине республики в течение февраля ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5 мороза-5 тепла до 3–15 мороза, днем от 0, -10 тепла до 8-17 тепла.

В северной половине республики осадки предполагаются преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине страны — дождь, мокрый снег. Прогнозируются туманы и гололедные явления, усиление ветра, в северной половине страны с метелью.

Ранее сообщалось, что февраль в СКО ожидается теплее многолетней нормы.