Февраль в СКО ожидается теплее многолетней нормы

По данным областного филиала предприятия «Казгидромет», в предстоящем месяце температура воздуха будет немного выше климатической нормы, которая составляет от -13,8 до -15,7 градусов. Средняя температура воздуха в феврале ожидается на уровне -12,0…-13,7 градусов, что примерно на 1 градус выше многолетнего показателя.

В первой декаде месяца ночная температура воздуха опустится с -8…-13 градусов до -15…-20 градусов. Днём воздух будет охлаждаться с 0…-5 градусов до -7…-12 градусов. К концу декады возможно усиление морозов: ночью -20…-25 градусов, а днём -13…-18 градусов.

В начале второй декады температура воздуха будет колебаться. Ночью возможны значения от -15…-20 градусов до -5…-10 градусов, а днём — от 0…-5 градусов до -10…-15 градусов.

В третьей декаде месяца ночная температура изменится с -14…-19 градусов до -8…-13 градусов, а днём — с -6…-11 градусов до 0…-5 градусов.

Месячное количество осадков ожидается на уровне климатической нормы — примерно 11-21 мм, однако в некоторых районах может выпасть больше нормы. В течение месяца часто будет дуть сильный ветер со скоростью до 15-20 м/с, возможны снегопады, а в отдельные дни — метели. Также не исключены туманы.

Ранее сообщалось, что февраль в Жамбылской области будет теплее обычного.