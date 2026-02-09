Метель и резкое похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Погода в Астане

10 февраля переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Днем низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1+1°С.

11 февраля переменная облачность, ночью и утром снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -12-14°С, днем с дальнейшим понижением.

12 февраля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -15-17°С.

Погода в Алматы

10 февраля переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С.

11 февраля переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +5+7°С.

12 февраля переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С.

Погода в Шымкенте

10 февраля переменная облачность, дождь, ночью и утром сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +10+12°С.

11 февраля облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0, +2°С, днем с дальнейшим понижением.

12 февраля облачно, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +5+7°С.

