Сильный ветер в Конаеве повредил крыши и конструкции домов

В Конаеве в ночь с 8 на 9 февраля скорость ветра достигала 27 м/с. В связи с этим в городе был создан оперативный штаб, коммунальные службы с ночного времени переведены на усиленный режим работы.

— Зафиксированы аварийные ситуации на инженерных сетях, в результате сильного ветра были повреждены кровли жилых домов и легкие конструкции. В ночное время проводились работы по очистке территорий от поваленных деревьев и элементов легких конструкций, данные мероприятия продолжаются, — сообщили в акимате города.

В ряде микрорайонов произошло отключение электроэнергии, ведутся восстановительные работы.

Фото: акимат Конаева

Обучающиеся 1–11 классов полностью переведены на дистанционный формат обучения.

Аким города Конаев Асхат Бердиханов провел совещание с специалистами отдела ЖКХ и дал поручения по устранению последствий метели. При наличии пострадавших им будет оказана помощь в рамках действующего законодательства.

Акимат города просит жителей сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. О всех аварийных ситуациях и происшествиях необходимо незамедлительно сообщать в единый контактный центр 109.

Фото: акимат Конаева

По данным «Казгидромета», метель может сохраняться до полудня.

Напомним, на прошлой неделе стихия обрушилась на город Жанатас Сарысуского района, порывы ветра достигали 32 метров в секунду, в результате чего были повреждены жилые дома.