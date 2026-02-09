РУ
    12:17, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Сильный ветер в Конаеве повредил крыши и конструкции домов

    Коммунальные службы Конаева работают в усиленном режиме из-за сильного ветра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: акимат Конаева

    В Конаеве в ночь с 8 на 9 февраля скорость ветра достигала 27 м/с. В связи с этим в городе был создан оперативный штаб, коммунальные службы с ночного времени переведены на усиленный режим работы.

    — Зафиксированы аварийные ситуации на инженерных сетях, в результате сильного ветра были повреждены кровли жилых домов и легкие конструкции. В ночное время проводились работы по очистке территорий от поваленных деревьев и элементов легких конструкций, данные мероприятия продолжаются, — сообщили в акимате города.

    В ряде микрорайонов произошло отключение электроэнергии, ведутся восстановительные работы.

    р
    Фото: акимат Конаева

    Обучающиеся 1–11 классов полностью переведены на дистанционный формат обучения.

    Аким города Конаев Асхат Бердиханов провел совещание с специалистами отдела ЖКХ и дал поручения по устранению последствий метели. При наличии пострадавших им будет оказана помощь в рамках действующего законодательства.

    Акимат города просит жителей сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. О всех аварийных ситуациях и происшествиях необходимо незамедлительно сообщать в единый контактный центр 109.

    р
    Фото: акимат Конаева

    По данным «Казгидромета», метель может сохраняться до полудня.

    Напомним, на прошлой неделе стихия обрушилась на город Жанатас Сарысуского района, порывы ветра достигали 32 метров в секунду, в результате чего были повреждены жилые дома.

