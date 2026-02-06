Сильный ветер повредил крыши семи домов в Жамбылской области

В результате стихии частично сорваны крыши домов № 32, 33, 34 и 35 в первом микрорайоне, дома № 6 в третьем микрорайоне, а также домов № 15 и № 15а в четвертом микрорайоне.

Кроме того, на улице Бейбитшилик упал флагшток, в районе было зафиксировано временное отключение электроэнергии.

В целях безопасности школьники переведены на дистанционный формат, жителей просят без необходимости не выходить на улицу и соблюдать меры предосторожности.

В акимате Сарысуского района создан оперативный штаб, проводится обследование объектов и организованы восстановительные работы. Информация о пострадавших не поступала.

Обстановка на месте стихийного бедствия находится на личном контроле акима Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что весеннее тепло резко сменится снегом и штормовым ветром на юге Казахстана.