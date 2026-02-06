РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:42, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Сильный ветер повредил крыши семи домов в Жамбылской области

    Стихия обрушилась на город Жанатас Сарысуского района, порывы ветра достигали 32 метров в секунду, в результате чего были повреждены жилые дома, однако сообщений о пострадавших не поступало, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    В результате стихии частично сорваны крыши домов № 32, 33, 34 и 35 в первом микрорайоне, дома № 6 в третьем микрорайоне, а также домов № 15 и № 15а в четвертом микрорайоне.

    Кроме того, на улице Бейбитшилик упал флагшток, в районе было зафиксировано временное отключение электроэнергии.

    В целях безопасности школьники переведены на дистанционный формат, жителей просят без необходимости не выходить на улицу и соблюдать меры предосторожности.

    В акимате Сарысуского района создан оперативный штаб, проводится обследование объектов и организованы восстановительные работы. Информация о пострадавших не поступала.

    Обстановка на месте стихийного бедствия находится на личном контроле акима Жамбылской области.

    Ранее сообщалось, что весеннее тепло резко сменится снегом и штормовым ветром на юге Казахстана.

