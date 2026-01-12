Meta заблокировала полмиллиона аккаунтов в Австралии

В период с 4 по 11 декабря из Instagram было удалено 330 000 пользователей, из Facebook — 173 000, а из Threads — 39 000, сообщает ABC.

Причиной стал закон, запрещающий пользование соцсетями детям до 16 лет, который вступил в силу 10 декабря 2025 года.

Несмотря на выполнение требования, Meta заявила, что запрет изолировал уязвимых подростков от поддержки в онлайн-сообществах и подтолкнул их к использованию менее регулируемых приложений.

Американская компания подвергла критике «непоследовательные» методы проверки, используемые для подтверждения возраста пользователя, и вновь высказала критические замечания по поводу целей данного законодательства.

— Основа закона, запрещающего лицам младше 16 лет иметь аккаунт в социальных сетях, чтобы они не подвергались воздействию «алгоритмического опыта», неверна». Платформы, позволяющие подросткам использовать их даже в отключенном состоянии, все равно используют алгоритмы для определения контента, который может заинтересовать пользователя, — хотя и в менее персонализированной форме, которая не может быть соответствующим образом адаптирована к возрасту человека, — говорится в сообщении Meta.

Компания Meta заявляет, что, хотя и продолжит соблюдать австралийское законодательство, но хочет, чтобы федеральное правительство взаимодействовало с промышленностью иным способом.

Напомним, Австралия первой в мире запретила соцсети для детей. В соответствии с новым законом, в случае если платформы не примут необходимых мер, чтобы ограничить доступ подростков к своим продуктам, они могут быть оштрафованы на сумму до 49,5 млн австралийских долларов (33 млн долларов США).

Какие страны ограничили доступ детей к соцсетям — читайте здесь.