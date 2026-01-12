РУ
    12:40, 12 Январь 2026

    Meta заблокировала полмиллиона аккаунтов в Австралии

    Аккаунты более 500 000 австралийских детей были удалены из Facebook и Instagram компанией Meta в соответствии с запретом на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет, передает агентство Kazinform. 

    Meta заблокировала полмиллиона аккаунтов в Австралии
    Фото: Conflingo

    В период с 4 по 11 декабря из Instagram было удалено 330 000 пользователей, из Facebook — 173 000, а из Threads — 39 000, сообщает ABC

    Причиной стал закон, запрещающий пользование соцсетями детям до 16 лет, который вступил в силу 10 декабря 2025 года. 

    Несмотря на выполнение требования, Meta заявила, что запрет изолировал уязвимых подростков от поддержки в онлайн-сообществах и подтолкнул их к использованию менее регулируемых приложений.

    Американская компания подвергла критике «непоследовательные» методы проверки, используемые для подтверждения возраста пользователя, и вновь высказала критические замечания по поводу целей данного законодательства.

    — Основа закона, запрещающего лицам младше 16 лет иметь аккаунт в социальных сетях, чтобы они не подвергались воздействию «алгоритмического опыта», неверна». Платформы, позволяющие подросткам использовать их даже в отключенном состоянии, все равно используют алгоритмы для определения контента, который может заинтересовать пользователя, — хотя и в менее персонализированной форме, которая не может быть соответствующим образом адаптирована к возрасту человека, — говорится в сообщении Meta. 

    Компания Meta заявляет, что, хотя и продолжит соблюдать австралийское законодательство, но хочет, чтобы федеральное правительство взаимодействовало с промышленностью иным способом.

    Напомним, Австралия первой в мире запретила соцсети для детей. В соответствии с новым законом, в случае если платформы не примут необходимых мер, чтобы ограничить доступ подростков к своим продуктам, они могут быть оштрафованы на сумму до 49,5 млн австралийских долларов (33 млн долларов США).

    Какие страны ограничили доступ детей к соцсетям — читайте здесь

    Жулдыз Атагельдиева
