Мероприятия к 150-летию Ахмета Байтурсынова в Костанайской области перенесены из-за пожаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова, в связи с пожарами в Костанайской области перенесены на более поздние сроки. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев посетит регион для ознакомления с ходом работ по тушению природных пожаров», - уточнила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что 2 сентября 2022 года в 15:10 в 20 км от с. Казанбасы на территории КГУ «Басаманское УЛХ» произошло загорание лесного массива.

В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ «Семиозерное УЛХ». На данный момент продолжается тушение лесного пожара в Аулиекольском районе. Для этого привлечено три авиационных судна, население сел эвакуируют.

Как сообщили в МЧС, в тушении пожара участвуют 235 человек личного состава, 32 единицы техники, три воздушных судна, три пожарных поезда.

Между тем, в регионе по данным «Казгидромет» сохраняется высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 м/с. В связи с осложнением метеорологической ситуации площадь лесных пожаров, по данным на 18.00, превысила 3000 га.

Также из-за лесных пожаров ограничено движение для автотранспорта на трассе «Костанай-Аулиеколь».