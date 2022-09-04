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    21:34, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мероприятия к 150-летию Ахмета Байтурсынова в Костанайской области перенесены из-за пожаров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова, в связи с пожарами в Костанайской области перенесены на более поздние сроки. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает МИА «Казинформ».

    «Президент Касым-Жомарт Токаев посетит регион для ознакомления с ходом работ по тушению природных пожаров», - уточнила пресс-служба.

    Ранее сообщалось, что 2 сентября 2022 года в 15:10 в 20 км от с. Казанбасы на территории КГУ «Басаманское УЛХ» произошло загорание лесного массива.

    В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ «Семиозерное УЛХ». На данный момент продолжается тушение лесного пожара в Аулиекольском районе. Для этого привлечено три авиационных судна, население сел эвакуируют.

    Как сообщили в МЧС, в тушении пожара участвуют 235 человек личного состава, 32 единицы техники, три воздушных судна, три пожарных поезда.

    Между тем, в регионе по данным «Казгидромет» сохраняется высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 м/с. В связи с осложнением метеорологической ситуации площадь лесных пожаров, по данным на 18.00, превысила 3000 га.

    Также из-за лесных пожаров ограничено движение для автотранспорта на трассе «Костанай-Аулиеколь».


    Теги:
    Общество Пожар Президент Казахстана 150-летие Ахмета Байтурсынова Костанайская область Видео Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru Президент
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