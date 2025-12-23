Меры поддержки микро и малого бизнеса обсудят в Правительстве РК

В повестке заседания — меры поддержки микро и малого бизнеса.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием:

заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики РК Серика Жумангарина;

министра финансов РК Мади Такиева;

председателя правления АО НИХ «Байтерек» Рустама Карагойшина.

Ранее сообщалось, исполнение поручений Президента по поддержке малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов деятельности Правительства. Благодаря принятым мерам в последние годы в Казахстане наблюдается устойчивый рост вклада МСБ в экономику страны.

Так, доля валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в экономике уже приближается к 40% (39,8%).

Сегодня 99,9% всех субъектов предпринимательства — это микро- и малые компании. Именно они формируют «живую ткань» экономики и обеспечивают занятость более 4,4 млн человек, что на 3,9% больше, чем год назад. То есть за год в секторе появилось десятки тысяч новых рабочих мест.

Вместе с тем, Правительство сегодня предпринимает дополнительные меры по плавному переходу к новому Налоговому кодексу для микро- и малого бизнеса.

В частности, с 1 января налоговые проверки за предыдущие годы — 2022, 2023, 2024 и 2025 — проводиться не будут. Кроме того, камеральный контроль также не будет применяться к периодам до 1 января 2026 года. При этом предусмотрен ряд исключений.

Проверки сохранятся: