    08:00, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Меры поддержки микро и малого бизнеса обсудят в Правительстве РК

    Во вторник, 23 декабря, в 10:00 часов состоится очередное заседание Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    В повестке заседания — меры поддержки микро и малого бизнеса.

    По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием:

    • заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики РК Серика Жумангарина;
    • министра финансов РК Мади Такиева;
    • председателя правления АО НИХ «Байтерек» Рустама Карагойшина.

    Ранее сообщалось, исполнение поручений Президента по поддержке малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов деятельности Правительства. Благодаря принятым мерам в последние годы в Казахстане наблюдается устойчивый рост вклада МСБ в экономику страны.

    Так, доля валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в экономике уже приближается к 40% (39,8%).

    Сегодня 99,9% всех субъектов предпринимательства — это микро- и малые компании. Именно они формируют «живую ткань» экономики и обеспечивают занятость более 4,4 млн человек, что на 3,9% больше, чем год назад. То есть за год в секторе появилось десятки тысяч новых рабочих мест.

    Вместе с тем, Правительство сегодня предпринимает дополнительные меры по плавному переходу к новому Налоговому кодексу для микро- и малого бизнеса.

    В частности, с 1 января налоговые проверки за предыдущие годы — 2022, 2023, 2024 и 2025 — проводиться не будут. Кроме того, камеральный контроль также не будет применяться к периодам до 1 января 2026 года. При этом предусмотрен ряд исключений.

    Проверки сохранятся: 

    • по доходам нерезидентов;
    • по представлению правоохранительных органов, если возбуждено уголовное дело или идут следственные действия;
    • если сам налогоплательщик инициировал проверку — например, при ликвидации компании или при заявлении на возврат НДС.
    Данира Искакова
    Автор
