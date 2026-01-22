Мексика отправила в США 37 членов наркокартелей

Министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфух сообщил, что страна выслала еще 37 членов мексиканских наркокартелей в Соединенные Штаты в рамках борьбы с преступными группировками, которые переправляют наркотики через границу.

Данная партия «особо опасных преступников» является уже третьей за год. Всего мексиканское правительство отправило 92 человека.

— По мере усиления давления и требований со стороны Белого дома (правительству Мексики) приходится прибегать к чрезвычайным мерам, таким как эти выдачи, — прокомментировал аналитик по Мексике из Международной кризисной группы Дэвид Мор.

Известно, что во вторник в Мексике были задержаны несколько важных фигур из картеля «Синалоа», «Картеля Бельтрана Лейвы», «Картеля новое поколение Халиско», «Северо-Восточного картеля», картеля «Сетас». Мексиканские власти заявили, что все они находятся под следствием в США.

Ранее власти Мексики выдали США 29 членов картелей в феврале прошлого года и еще 26 преступников в августе.

Трамп публично высказывался в поддержку идеи военных действий против мексиканских картелей, и его риторика стала еще более воинственной после того, как в начале этого месяца в результате военной операции США в Венесуэле был свергнут бывший президент Николас Мадуро.

Вскоре после нападения на Венесуэлу Трамп обратил внимание на Мексику и заявил: «Мы уничтожили 97% наркотиков, ввозимых по воде, и теперь собираемся нанести удар по суше в отношении картелей».

Ранее сообщалось, что США изъяли рекордный объем фентанила и метамфетамина в 2025 году.