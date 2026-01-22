РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:34, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Мексика отправила в США 37 членов наркокартелей

    Мексика отправила очередную группу задержанных членов картелей в США, пытаясь снизить растущее давление со стороны президента Дональда Трампа, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Мексика отправила в США 37 членов наркокартелей
    Кадр из видео

    Министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфух сообщил, что страна выслала еще 37 членов мексиканских наркокартелей в Соединенные Штаты в рамках борьбы с преступными группировками, которые переправляют наркотики через границу.

    Данная партия «особо опасных преступников» является уже третьей за год. Всего мексиканское правительство отправило 92 человека.

    — По мере усиления давления и требований со стороны Белого дома (правительству Мексики) приходится прибегать к чрезвычайным мерам, таким как эти выдачи, — прокомментировал аналитик по Мексике из Международной кризисной группы Дэвид Мор.

    Известно, что во вторник в Мексике были задержаны несколько важных фигур из картеля «Синалоа», «Картеля Бельтрана Лейвы», «Картеля новое поколение Халиско», «Северо-Восточного картеля», картеля «Сетас». Мексиканские власти заявили, что все они находятся под следствием в США.

    Ранее власти Мексики выдали США 29 членов картелей в феврале прошлого года и еще 26 преступников в августе.

    Трамп публично высказывался в поддержку идеи военных действий против мексиканских картелей, и его риторика стала еще более воинственной после того, как в начале этого месяца в результате военной операции США в Венесуэле был свергнут бывший президент Николас Мадуро.

    Вскоре после нападения на Венесуэлу Трамп обратил внимание на Мексику и заявил: «Мы уничтожили 97% наркотиков, ввозимых по воде, и теперь собираемся нанести удар по суше в отношении картелей».

    Ранее сообщалось, что США изъяли рекордный объем фентанила и метамфетамина в 2025 году.

    Теги:
    Наркотики Мексика Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают