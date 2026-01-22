Мексика отправила в США 37 членов наркокартелей
Мексика отправила очередную группу задержанных членов картелей в США, пытаясь снизить растущее давление со стороны президента Дональда Трампа, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфух сообщил, что страна выслала еще 37 членов мексиканских наркокартелей в Соединенные Штаты в рамках борьбы с преступными группировками, которые переправляют наркотики через границу.
Данная партия «особо опасных преступников» является уже третьей за год. Всего мексиканское правительство отправило 92 человека.
— По мере усиления давления и требований со стороны Белого дома (правительству Мексики) приходится прибегать к чрезвычайным мерам, таким как эти выдачи, — прокомментировал аналитик по Мексике из Международной кризисной группы Дэвид Мор.
Известно, что во вторник в Мексике были задержаны несколько важных фигур из картеля «Синалоа», «Картеля Бельтрана Лейвы», «Картеля новое поколение Халиско», «Северо-Восточного картеля», картеля «Сетас». Мексиканские власти заявили, что все они находятся под следствием в США.
Ранее власти Мексики выдали США 29 членов картелей в феврале прошлого года и еще 26 преступников в августе.
Трамп публично высказывался в поддержку идеи военных действий против мексиканских картелей, и его риторика стала еще более воинственной после того, как в начале этого месяца в результате военной операции США в Венесуэле был свергнут бывший президент Николас Мадуро.
Вскоре после нападения на Венесуэлу Трамп обратил внимание на Мексику и заявил: «Мы уничтожили 97% наркотиков, ввозимых по воде, и теперь собираемся нанести удар по суше в отношении картелей».
Ранее сообщалось, что США изъяли рекордный объем фентанила и метамфетамина в 2025 году.