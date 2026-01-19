РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:14, 19 Январь 2026 | GMT +5

    США изъяли рекордный объем фентанила и метамфетамина в 2025 году

    В прошлом году Управление по борьбе с наркотиками (DEA) провело рекордные по объему конфискации наркотиков, большая часть которых была переправлена через южную границу двумя картелями, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX News.

    Фото: foxnews.com

    В 2025 году DEA изъяло 8 729 000 таблеток фентанила и почти 1370 килограммов метамфетамина в четырех штатах горного региона, в который входят Колорадо, Юта, Монтана и Вайоминг.

    — Эти цифры просто ошеломляют. В Колорадо количество изъятых таблеток выросло на 76% по сравнению с прошлым годом. В Юте количество изъятых таблеток увеличилось вдвое. Это должно стать не только тревожным сигналом, но и шоком для каждого жителя нашего региона, — заявил старший специальный агент Управления по борьбе с наркотиками в Скалистых горах Дэвид Олески.

    По всей стране Управление по борьбе с наркотиками изъяло около 47 млн таблеток.

    В апреле 2025 года в штате Колорадо была задержана крупнейшая партия метамфетамина весом 733 фунта (332,5 кг), а в ноябре — рекордное количество таблеток фентанила — 1,7 млн штук.

    Помощник специального агента Управления по борьбе с наркотиками, курирующий Вайоминг и Монтану Сезар Авила сообщил, что основная часть наркотиков поступает в картельные сети «Синалоа» и «Картель нового поколения Халиско» (CJNG) в городах Денвер (штат Колорадо) и Солт-Лейк-Сити (штат Юта), а затем распространяется в штате Вайоминг.

    По словам Авила, к югу от границы картели в основном используют тягачи с прицепами для перевозки наркотиков в крупные перевалочные пункты.

    По данным DEA, в 2026 году было изъято более 239 000 таблеток фентанила и более 10 000 таблеток метамфетамина.

    Ранее сообщалось о наркокартелях в Латинской Америки и причинах, почему американский президент так решителен в борьбе с наркобизнесом.

    Наркотики Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
