    10:24, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    МЧС объявило челлендж в поддержку пожарной безопасности

    Министерство по чрезвычайным ситуациями Казахстана запустило челлендж #ӨзіңненБаста, направленный на повышение культуры пожарной безопасности в быту, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Павлодарские пожарные не останутся без обещанных выплат
    Фото: Наталья Зинченко

    — Самые простые меры безопасности способны предотвратить пожар. Мы должны быть теми, на кого равняются окружающие, — говорится в сообщении.

    В ведомстве призывают следитье за исправностью отопительных и электрических приборов, не перегружать электросети, хранить спички и другие источники огня в местах, недоступных детям. И главное — освоить наизусть первые действия при пожаре.

    — Личный пример — самый действенный способ формировать культуру безопасности в семье, и в обществе в целом. Ответственное отношение к своему дому вдохновляет других действовать так же. Безопасность действительно начинается дома. Начните с себя — станьте примером для окружающих.\\

    Ранее МЧС озвучило предварительную причину пожара в Туркестанской области. 

