МЧС объявило челлендж в поддержку пожарной безопасности

— Самые простые меры безопасности способны предотвратить пожар. Мы должны быть теми, на кого равняются окружающие, — говорится в сообщении.

В ведомстве призывают следитье за исправностью отопительных и электрических приборов, не перегружать электросети, хранить спички и другие источники огня в местах, недоступных детям. И главное — освоить наизусть первые действия при пожаре.

— Личный пример — самый действенный способ формировать культуру безопасности в семье, и в обществе в целом. Ответственное отношение к своему дому вдохновляет других действовать так же. Безопасность действительно начинается дома. Начните с себя — станьте примером для окружающих.\\

