Материалы Комиссии по конституционной реформе передали в Архив Президента РК

В состав передаваемого комплекса вошли не только документы на бумажной основе, но и аудиовизуальные документы, в том числе фонодокументы, цифровые фотодокументы и видеодокументы, отражающие деятельность Комиссии и ход общественного обсуждения конституционной реформы.

Заместитель Руководителя Аппарата Конституционного Суда РК Ерлан Сапаров зачитал приветственное обращение Председателя Конституционного Суда РК Эльвиры Азимовой.

— Эти документы отражают сложный и ответственный процесс поиска конституционных решений, а также выбор, сделанный с опорой на международный опыт и национальные государственные традиции. Их сохранение является проявлением уважения к нашей истории, труду всех участников, реализовавших конституционную реформу, и принципу исторической преемственности государства. Кроме того, это важный вклад в сохранение историко-культурного наследия Казахстана, — говорится в обращении.

На государственное хранение передан комплекс документов, отражающих деятельность Комиссии, в том числе протоколы и стенограммы заседаний, фото- и видеоматериалы, а также 12 тыс. обращений и предложений от граждан и институтов гражданского общества, поступившие в рамках общественного обсуждения конституционной реформы.

Выступая на мероприятии, директор Архива Президента РК Алия Мустафина отметила особую значимость передачи документов, отражающих один из важнейших этапов государственного развития современного Казахстана.

Фото: Архив Президента РК

— Вступила в силу новая Конституция Казахстана. Мы — свидетели этого исторического момента. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, для нашей страны начался совершенно новый исторический период. Это путь развития, цель и смысл которого отличаются от прежних и который направлен на всестороннюю модернизацию государства и общества. Для Архива Президента принятие на государственное хранение документов Комиссии по Конституционной реформе — большая честь и ответственность. На основе этих документов будущие поколения смогут всесторонне изучить, как принимались решения, определяющие судьбу нашей страны, как разрабатывалась и осуществлялась конституционная реформа, — отметила Алия Мустафина.

Отметим, что для документов Комиссии будет создан страховой фонд.

Архиве Президента РК — крупнейший центр хранения документов политической истории Казахстана XX–XXI веков. Его фонды охватывают период с 1918 года и сегодня насчитывают свыше 1,5 млн единиц хранения. Ежегодно фонды Архива пополняются на 10-15 тысяч новых дел. Помимо госорганов, подотчетных Президенту РК, в список организаций, передающих документы в Архив, входят общественные объединения, этнокультурные центры, историко-просветительские организации и предприятия квазигосударственного сектора.

Напомним, что 1 июля, вступил в силу Основной закон страны, принятый на Общенациональном референдуме 15 марта 2026 года.