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    Материалы Комиссии по конституционной реформе передали в Архив Президента РК

    В Архиве Президента Республики Казахстан состоялась торжественная церемония передачи на государственное хранение документов Комиссии по Конституционной реформе, передает агентство Kazinform.

    Материалы Комиссии по конституционной реформе передали в Архив Президента РК
    Фото: Архив Президента РК 

    В состав передаваемого комплекса вошли не только документы на бумажной основе, но и аудиовизуальные документы, в том числе фонодокументы, цифровые фотодокументы и видеодокументы, отражающие деятельность Комиссии и ход общественного обсуждения конституционной реформы.

    Заместитель Руководителя Аппарата Конституционного Суда РК Ерлан Сапаров зачитал приветственное обращение Председателя Конституционного Суда РК Эльвиры Азимовой.

    — Эти документы отражают сложный и ответственный процесс поиска конституционных решений, а также выбор, сделанный с опорой на международный опыт и национальные государственные традиции. Их сохранение является проявлением уважения к нашей истории, труду всех участников, реализовавших конституционную реформу, и принципу исторической преемственности государства. Кроме того, это важный вклад в сохранение историко-культурного наследия Казахстана, — говорится в обращении.

    На государственное хранение передан комплекс документов, отражающих деятельность Комиссии, в том числе протоколы и стенограммы заседаний, фото- и видеоматериалы, а также 12 тыс. обращений и предложений от граждан и институтов гражданского общества, поступившие в рамках общественного обсуждения конституционной реформы.

    Выступая на мероприятии, директор Архива Президента РК Алия Мустафина отметила особую значимость передачи документов, отражающих один из важнейших этапов государственного развития современного Казахстана.

    Материалы Комиссии по конституционной реформе передали в Архив Президента РК
    Фото: Архив Президента РК

    — Вступила в силу новая Конституция Казахстана. Мы — свидетели этого исторического момента. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, для нашей страны начался совершенно новый исторический период. Это путь развития, цель и смысл которого отличаются от прежних и который направлен на всестороннюю модернизацию государства и общества. Для Архива Президента принятие на государственное хранение документов Комиссии по Конституционной реформе — большая честь и ответственность. На основе этих документов будущие поколения смогут всесторонне изучить, как принимались решения, определяющие судьбу нашей страны, как разрабатывалась и осуществлялась конституционная реформа, — отметила Алия Мустафина.

    Отметим, что для документов Комиссии будет создан страховой фонд.

    Архиве Президента РК — крупнейший центр хранения документов политической истории Казахстана XX–XXI веков. Его фонды охватывают период с 1918 года и сегодня насчитывают свыше 1,5 млн единиц хранения. Ежегодно фонды Архива пополняются на 10-15 тысяч новых дел. Помимо госорганов, подотчетных Президенту РК, в список организаций, передающих документы в Архив, входят общественные объединения, этнокультурные центры, историко-просветительские организации и предприятия квазигосударственного сектора.

    Напомним, что 1 июля, вступил в силу Основной закон страны, принятый на Общенациональном референдуме 15 марта 2026 года.

    Конституция Конституционная реформа История Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор