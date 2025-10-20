Матч «Астана» – «Актобе» стал самым посещаемым в истории КПЛ

Футболисты порадовали зрителей и на двоих забили 8 голов. Победителем в голевой перестрелке стала «Астана» (5:3).

Чинеду 10 (1:0), Жан 13 (1:1), Камара 21 (2:1), Чинеду 34 (3:1), Соса 40 (3:2), Грипши с пенальти 45+2 (4:2), Чинеду 50 (5:2), Шушеначев 62 (5:3).

Теперь столичные футболисты поедут в Алматы бороться за чемпионство с «Кайратом».

В начале сезона матч «Астана» — «Кайрат» собрал 26 тысяч болельщиков, став вторым по посещаемости. На третьем месте по посещаемости матч «Кайрат» — «Актобе» собрал 22 804 зрителя в 2024 году.

Ранее аким Мангистауской области поздравил футболистов «Каспия» с выходом в Премьер-лигу.