Матч «Астана» – «Актобе» стал самым посещаемым в истории КПЛ
Матч 25-го тура между «Астаной» и «Актобе» собрал 28 211 зрителей и стал самым посещаемым в истории казахстанской Премьер-лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на KazFootball.kz.
Футболисты порадовали зрителей и на двоих забили 8 голов. Победителем в голевой перестрелке стала «Астана» (5:3).
Чинеду 10 (1:0), Жан 13 (1:1), Камара 21 (2:1), Чинеду 34 (3:1), Соса 40 (3:2), Грипши с пенальти 45+2 (4:2), Чинеду 50 (5:2), Шушеначев 62 (5:3).
Теперь столичные футболисты поедут в Алматы бороться за чемпионство с «Кайратом».
В начале сезона матч «Астана» — «Кайрат» собрал 26 тысяч болельщиков, став вторым по посещаемости. На третьем месте по посещаемости матч «Кайрат» — «Актобе» собрал 22 804 зрителя в 2024 году.
Ранее аким Мангистауской области поздравил футболистов «Каспия» с выходом в Премьер-лигу.