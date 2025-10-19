РУ
    20:05, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Аким Мангистауской области поздравил футболистов «Каспия» с выходом в Премьер-лигу

    В Актау состоялась торжественная церемония чествования футболистов клуба «Каспий», приуроченная к успешному завершению спортивного сезона, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

    «Каспий» вышел в Премьер-лигу
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

    В мероприятии принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, который поздравил спортсменов, тренерский штаб и руководство клуба, а также вручил им заслуженные награды за выдающиеся достижения 2025 года.

    «Каспий» вышел в Премьер-лигу
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

    Аким области отметил, что успехи клуба стали важным событием не только для спортивного сообщества, но и для всего региона:

    — 2025 год по праву войдёт в историю как один из самых успешных в жизни футбольного клуба «Каспий». За один сезон вы добились трёх крупных достижений: побед юных девушек, уверенного выступления команды «Каспий-Жастар» и, самое главное, возвращения основного состава в Премьер-лигу после 31 года ожидания. Это результат сплочённой работы, самоотверженности и большой любви к родному краю. Ваша победа вдохновляет молодёжь Мангистау и укрепляет веру в будущее нашего спорта, — подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

    «Каспий» вышел в Премьер-лигу
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

    Актауский клуб официально оформил победу в Первой лиге Казахстана сезона-2025, досрочно обеспечив себе выход в Казахстанскую Премьер-лигу.

    Решающим стал домашний матч 25-го тура против карагандинского «Шахтёра», завершившийся со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

    Благодаря этой победе «Каспий» набрал 65 очков и стал недосягаем для преследователей: второе место занимает «Иртыш» (58 очков), третье — «Шахтёр» (50).

    «Каспий» вышел в Премьер-лигу
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

    В клубе отметили, что команда проделала огромный путь и заслуженно возвращается в элиту отечественного футбола.

    Этот успех стал результатом многолетней системной работы по развитию спортивной инфраструктуры, поддержке молодых талантов и укреплению футбольных традиций региона.

    «Каспий» вышел в Премьер-лигу
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

    Юные спортсменки клуба заняли третье место в чемпионате ZHULDYZ LEAGUE B DIVISION среди девушек 2009–2010 годов рождения, став примером для нового поколения футболисток.

    Молодёжная команда «Каспий-Жастар», созданная в этом году, проявила высокий уровень подготовки и стала вице-чемпионом Западной конференции.

    «Каспий» вышел в Премьер-лигу
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

    2025 год стал не просто годом спортивных побед, а началом новой эпохи в истории мангистаусского футбола.

    Футбольный клуб «Каспий» продолжит укреплять позиции, развивать молодежные команды и радовать болельщиков новыми достижениями.

     

    Теги:
    Спорт Футбол Акимат Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
