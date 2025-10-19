Аким Мангистауской области поздравил футболистов «Каспия» с выходом в Премьер-лигу

В мероприятии принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, который поздравил спортсменов, тренерский штаб и руководство клуба, а также вручил им заслуженные награды за выдающиеся достижения 2025 года.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

Аким области отметил, что успехи клуба стали важным событием не только для спортивного сообщества, но и для всего региона:

— 2025 год по праву войдёт в историю как один из самых успешных в жизни футбольного клуба «Каспий». За один сезон вы добились трёх крупных достижений: побед юных девушек, уверенного выступления команды «Каспий-Жастар» и, самое главное, возвращения основного состава в Премьер-лигу после 31 года ожидания. Это результат сплочённой работы, самоотверженности и большой любви к родному краю. Ваша победа вдохновляет молодёжь Мангистау и укрепляет веру в будущее нашего спорта, — подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Актауский клуб официально оформил победу в Первой лиге Казахстана сезона-2025, досрочно обеспечив себе выход в Казахстанскую Премьер-лигу.

Решающим стал домашний матч 25-го тура против карагандинского «Шахтёра», завершившийся со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Благодаря этой победе «Каспий» набрал 65 очков и стал недосягаем для преследователей: второе место занимает «Иртыш» (58 очков), третье — «Шахтёр» (50).

В клубе отметили, что команда проделала огромный путь и заслуженно возвращается в элиту отечественного футбола.

Этот успех стал результатом многолетней системной работы по развитию спортивной инфраструктуры, поддержке молодых талантов и укреплению футбольных традиций региона.

Юные спортсменки клуба заняли третье место в чемпионате ZHULDYZ LEAGUE B DIVISION среди девушек 2009–2010 годов рождения, став примером для нового поколения футболисток.

Молодёжная команда «Каспий-Жастар», созданная в этом году, проявила высокий уровень подготовки и стала вице-чемпионом Западной конференции.

2025 год стал не просто годом спортивных побед, а началом новой эпохи в истории мангистаусского футбола.

Футбольный клуб «Каспий» продолжит укреплять позиции, развивать молодежные команды и радовать болельщиков новыми достижениями.