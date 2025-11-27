РУ
    07:31, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мать школьника оштрафовали за хамство в отношении учителя в Жамбылской области

    В Жанатасе ученик нагрубил учителю и отказался зайти в класс, за что его родителям придется заплатить 41 тысячу тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    помощь деньги
    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    Несовершеннолетний ученик школы-гимназии на просьбу учителя английского языка пройти в кабинет на второй урок ответил грубостью и использовал нецензурные выражения. За ненадлежащее воспитание подростка к административной ответственности по части 2 статьи 127 КоАП РК была привлечена его мать.

    Как оказалось, в начале года женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное поведение сына. Санкция статьи в таком случае предусматривает штраф в размере 15 МРП либо административный арест сроком до пяти суток.

    Женщина признала вину, извинилась и заявила, что примет меры для предотвращения подобных случаев. С учетом ее признания, материального положения и смягчающих обстоятельств суд снизил размер штрафа на 30%.

    Постановлением суда женщина оштрафована на 41 тысячу тенге.

    Ранее сообщалось, что в Таразе 40 школ перешли на онлайн-обучение из-за вспышки ОРВИ.

    В Таласском районе продолжается судебное разбирательство по делу о возможном истязании двух несовершеннолетних братьев.

    Теги:
    Дети Штрафы Нарушения Семья Жамбылская область школа
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
