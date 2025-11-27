Мать школьника оштрафовали за хамство в отношении учителя в Жамбылской области

Несовершеннолетний ученик школы-гимназии на просьбу учителя английского языка пройти в кабинет на второй урок ответил грубостью и использовал нецензурные выражения. За ненадлежащее воспитание подростка к административной ответственности по части 2 статьи 127 КоАП РК была привлечена его мать.

Как оказалось, в начале года женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное поведение сына. Санкция статьи в таком случае предусматривает штраф в размере 15 МРП либо административный арест сроком до пяти суток.

Женщина признала вину, извинилась и заявила, что примет меры для предотвращения подобных случаев. С учетом ее признания, материального положения и смягчающих обстоятельств суд снизил размер штрафа на 30%.

Постановлением суда женщина оштрафована на 41 тысячу тенге.

