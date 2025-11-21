В Таразе еще 28 школ закрылись на карантин из-за вспышки ОРВИ

В Таразе расширен перечень учебных заведений, временно переведенных на дистанционный формат из-за увеличения числа заболевших острой респираторной вирусной инфекцией. Согласно санитарным требованиям, при уровне заболеваемости свыше 30% учебный процесс переводится в онлайн.

На основании постановлений управления санитарно-эпидемиологического контроля города Тараза и приказа отдела образования от 20 ноября 2025 года, с 21 по 28 ноября дистанционное обучение введено в следующих учреждениях.

— Школе-лицее № 3, школе-гимназии № 5, гимназии № 8, общеобразовательных школах № 4, 9, 14, 22, 23, 33, 34, 38, 44, 47, 50, 54, 56, 59, 60, 65, 68, 69, школах имени В. Чкалова и Н. Гоголя, начальной школе № 58, а также в частных школах «TANTA», «Нұр Әлім», «Galam high school», «Aidyn», — сообщили в городском акимате.

Ранее перечень был расширен за счет еще трех учебных заведений — школ № 27 и № 32, а также начальной школы Қоңыртөбе.

С учетом ранее закрытых девяти учебных заведений, общее число школ, переведенных на карантин в Таразе, достигло 40.

Тем временем в системе здравоохранения региона отмечается рост нагрузки.

По данным заместителя руководителя управления здравоохранения области Ерика Мусабаева, для стационарной помощи больным с ОРВИ и гриппом, осложненным пневмонией, в области развернуты 964 инфекционные койки (из них 227 — взрослые, 659 — детские), включая 65 реанимационных. Готовность обеспечена еще для 100 резервных коек.

— На сегодня занятость инфекционных коек составляет 838 из 964, или 87%, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Таразе девять школ переходят на онлайн-обучение из-за вспышки ОРВИ.