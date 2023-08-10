Массовые протесты в мире: что требуют люди от властей

Люди бастовали на рабочих местах, пекарни не выпекали хлеб, большинство поездов останавливали свою работу, поставщики электроэнергии снижали выработку, учителя отказывались работать, люди выходили на главные улицы Парижа, жгли машины. Полиции приходилось применять силу для разгона демонстраций. Несмотря на самые продолжительные возмущения общественности, пенсионная реформа была все же принята 16 марта текущего года в обход французского парламента. После этого страну накрыла новая волна протестов. Митингующие потребовали отставки Макрона. Однако Макрон остается у власти. А правительство оправдало принятие реформы вынужденной необходимостью. Согласно прогнозам аналитиков, нехватка средств в пенсионном фонде Франции к 2030 году может составить около €20 млрд.

И без того охваченная протестами и беспорядками Франция, столкнулась с новой волной протестов. На этот раз поводом послужило убийство подростка полицейским в городе Нантере. 27 июня полицейский патруль в городе Нантер, расположенном в 11 километрах от Парижа, остановил для досмотра автомобиль, в котором находилось трое молодых людей. Водитель, отказавшийся выполнить требование полицейского, стал заводить свою машину, в этот момент полицейский выстрелил в него через лобовое стекло автомобиля. 17-летний алжирский подросток Наэль М. был застрелен на месте. Инцидент заснял на видео прохожий и сразу же поделился в соцсетях. Это происшествие вызвало шок в стране. В ночь с 27 на 28 июня в Нантере и других пригородах Парижа начались столкновения между молодежью и полицией. Протестующие обвинили полицию в чрезмерной силе и злоупотреблении властью. В Нантере были повреждены остановки общественного транспорта, несколько кафе и магазинов.

В выходные протесты перекинулись на другие французские города — Марсель, Лион, Страсбург, Тулуза, Лилль. Аналогичные акции прошли в соседних Бельгии и Швейцарии. Митингующие штурмовали здания мэрии, полицейских участков и школ. Снова жгли автомобили. А в ночь с субботы на воскресенье молодые люди напали на дом Венсана Жанбрена, мэра Л'Э-ле-Роуз. Они пытались врезаться в ворота дома мэра автомобилем. Это событие вызвало большой резонанс среди французов. Через несколько дней ситуация во многих французских городах начала стабилизироваться. Сотрудник полиции (имя не разглашается) арестован, и дело находится на рассмотрении.

Однако, инцидент вновь вызвал во Франции дебаты о действиях полиции на фоне давней критики со стороны правозащитных групп по поводу жесткого обращения с жителями небогатых пригородов, особенно с этническими меньшинствами. Власти опасаются повторения беспорядков 2005 года, которые были вызваны гибелью двух темнокожих подростков во время полицейской погони. Тогда за три недели погромов было сожжено около 10 000 автомобилей и арестовано 6 000 человек.

Массовые демонстрации в Бразилии: раскол общества на два лагеря

2023 год начался с массовых беспорядков в Бразилии. 8 января в Бразилиа, столице Бразилии, сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, не признающие результаты прошлогодних президентских выборов, устроили массовую демонстрацию, произошли столкновения с полицией, митингующие заняли правительственные здания. Атака длилась три часа, и в итоге правоохранительные органы страны освободили правительственные здания.

Восстанавим картину событий: на президентских выборах, прошедших в Бразилии 30 октября 2022 года, победил Луис Инасиу Лула да Силва, который вернулся к власти (он руководил государством в 2003-2010 годах – прим. ред.). Ни одному из кандидатов не удалось набрать достаточного количества голосов в первом туре выборов. Только во втором туре стало известно, кто станет президентом. За нового президента Луиса Инасиу Лулу да Силву проголосовали 50,9 процента избирателей, тогда как число тех, кто поддержал на тот момент действующего президента Жаира Болсонару, составило 49,1 процента. Таким образом, с перевесом всего в один процент новым президентом Бразилии был избран Луис Инасиу Лула да Силва. Позже, 22 ноября, Болсонару подал жалобу в высший избирательный суд Бразилии, утверждая, что электронные урны для голосования не работают должным образом. Однако его заявление не было рассмотрено. 1 января 2023 года состоялась инаугурация да Силвы, который вернулся на пост после почти 13-летнего перерыва.