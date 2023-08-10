Массовые протесты в мире: что требуют люди от властей

Люди бастовали на рабочих местах, пекарни не выпекали хлеб, большинство поездов останавливали свою работу, поставщики электроэнергии снижали выработку, учителя отказывались работать, люди выходили на главные улицы Парижа, жгли машины. Полиции приходилось применять силу для разгона демонстраций. Несмотря на самые продолжительные возмущения общественности, пенсионная реформа была все же принята 16 марта текущего года в обход французского парламента. После этого страну накрыла новая волна протестов. Митингующие потребовали отставки Макрона. Однако Макрон остается у власти. А правительство оправдало принятие реформы вынужденной необходимостью. Согласно прогнозам аналитиков, нехватка средств в пенсионном фонде Франции к 2030 году может составить около €20 млрд.
И без того охваченная протестами и беспорядками Франция, столкнулась с новой волной протестов. На этот раз поводом послужило убийство подростка полицейским в городе Нантере. 27 июня полицейский патруль в городе Нантер, расположенном в 11 километрах от Парижа, остановил для досмотра автомобиль, в котором находилось трое молодых людей. Водитель, отказавшийся выполнить требование полицейского, стал заводить свою машину, в этот момент полицейский выстрелил в него через лобовое стекло автомобиля. 17-летний алжирский подросток Наэль М. был застрелен на месте. Инцидент заснял на видео прохожий и сразу же поделился в соцсетях. Это происшествие вызвало шок в стране. В ночь с 27 на 28 июня в Нантере и других пригородах Парижа начались столкновения между молодежью и полицией. Протестующие обвинили полицию в чрезмерной силе и злоупотреблении властью. В Нантере были повреждены остановки общественного транспорта, несколько кафе и магазинов.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В выходные протесты перекинулись на другие французские города — Марсель, Лион, Страсбург, Тулуза, Лилль. Аналогичные акции прошли в соседних Бельгии и Швейцарии. Митингующие штурмовали здания мэрии, полицейских участков и школ. Снова жгли автомобили. А в ночь с субботы на воскресенье молодые люди напали на дом Венсана Жанбрена, мэра Л'Э-ле-Роуз. Они пытались врезаться в ворота дома мэра автомобилем. Это событие вызвало большой резонанс среди французов. Через несколько дней ситуация во многих французских городах начала стабилизироваться. Сотрудник полиции (имя не разглашается) арестован, и дело находится на рассмотрении.
Однако, инцидент вновь вызвал во Франции дебаты о действиях полиции на фоне давней критики со стороны правозащитных групп по поводу жесткого обращения с жителями небогатых пригородов, особенно с этническими меньшинствами. Власти опасаются повторения беспорядков 2005 года, которые были вызваны гибелью двух темнокожих подростков во время полицейской погони. Тогда за три недели погромов было сожжено около 10 000 автомобилей и арестовано 6 000 человек.
Массовые демонстрации в Бразилии: раскол общества на два лагеря
2023 год начался с
массовых беспорядков в Бразилии. 8 января в Бразилиа, столице Бразилии, сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, не признающие результаты прошлогодних президентских выборов, устроили массовую демонстрацию, произошли столкновения с полицией, митингующие заняли правительственные здания. Атака длилась три часа, и в итоге правоохранительные органы страны освободили правительственные здания.
Восстанавим картину событий: на президентских выборах, прошедших в Бразилии 30 октября 2022 года, победил Луис Инасиу Лула да Силва, который вернулся к власти (он руководил государством в 2003-2010 годах – прим. ред.). Ни одному из кандидатов не удалось набрать достаточного количества голосов в первом туре выборов. Только во втором туре стало известно, кто станет президентом. За нового президента Луиса Инасиу Лулу да Силву проголосовали 50,9 процента избирателей, тогда как число тех, кто поддержал на тот момент действующего президента Жаира Болсонару, составило 49,1 процента. Таким образом, с перевесом всего в один процент новым президентом Бразилии был избран Луис Инасиу Лула да Силва. Позже, 22 ноября, Болсонару подал жалобу в высший избирательный суд Бразилии, утверждая, что электронные урны для голосования не работают должным образом. Однако его заявление не было рассмотрено. 1 января 2023 года состоялась инаугурация да Силвы, который вернулся на пост после почти 13-летнего перерыва.
Фото: © Matheus Alves. / dpa / globallookpress
Через неделю после инаугурации Лулы да Силвы, 8 января, сторонники бывшего президента Жаира Болсонару напали на парламент и другие правительственные здания в столице Бразилиа, отказываясь признать его поражение на выборах. Как сообщает Correio Brasiliense, сторонники экс-президента ворвались в здание Национального конгресса. Демонстранты штурмовали не только Национальный конгресс, но и президентский дворец, а также здание Верховного суда. Атака продолжалась в течение трех часов. В итоге полиция очистила здания, арестовав более 400 человек. Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ демонстранты жгли автомобили и бросали камни в полицию. По предварительным данным, в марше приняли участие более 5 тысяч человек.
Крупнейшие со времен Тэтчер забастовки в Великобритании
В Англии начало года выдалось неспокойным. Около полумиллиона рабочих приняли участие в общенациональной забастовке. Недовольство было вызвано ростом инфляции и инициативой правительства по введению минимального рабочего времени для бастующих. Участники марша требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы.
1 февраля в Великобритании были закрыты тысячи школ, прерваны лекции в десятках университетов, нарушен общественный транспорт, железнодорожное сообщение, а также многие авиарейсы были отменены из-за протестов 1 февраля. Позже этот протест усилился. Только в феврале 20 дней подряд на улицы выходили недовольные своей зарплатой и условиями труда учителя, государственные служащие, преподаватели вузов и колледжей, водители поездов и автобусов и многие другие. Миллионы школьников не смогли пойти в школу, работа множества служб страны была парализована.
Кадр из видео
Согласно официальным данным, заработная плата учителей упала на 13% за последние 10 лет. Правительство страны пообещало поднять оплату на 5%, однако учителя заявили, что с учетом выросших цен толку от этого мало и продолжили протестовать. В ответ власти страны стали вводить новые антипротестные меры. Они направлены в первую очередь на действия защитников природы, перекрывающих шоссе и центральные улицы города. Новые изменения позволяют полицейским сгонять протестующих с дороги.
Сенегал: люди вышли на марш из-за ареста лидера оппозиции
Протесты и конфликты вспыхнули в африканской стране Сенегале в конце июля. Причиной послужил арест лидера оппозиции Усмана Сонко. Во время волнения погибли два человека. Лидера оппозиции Усмана Сонко обвинили в мятеже и распустили его партию. Власти также ограничили интернет-услуги. Ранее Сонко, являющийся резким критиком действующего главы государства Маки Сала, заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в феврале следующего года. Его популярность растет, особенно среди молодежи, а аналитики говорят, что он может представлять угрозу для правящей партии. В июне Сонко был приговорен к двум годам тюремного заключения за жестокое обращение с детьми, что может лишить его права баллотироваться на пост президента. Сам Маки Сал заявил, что не будет баллотироваться на третий срок, но заявил, что поддержит кандидата от своей партии. Ситуация в стране по-прежнему нестабильна.
Фото: nytimes.com Испанцы против правительства
В январе этого года в столице Испании Мадриде прошли многотысячные марши с требованием отставки правительства. Правую акцию поддержали основные оппозиционные партии Испании. По официальной информации, на площади Сибелес в центре Мадрида собралось не менее 30 тысяч человек. Организаторы говорят, что протестующих было больше. По их подсчетам, на улицы столицы вышли 700 тысяч недовольных горожан.
Участники демонстрации обвинили власти в предательстве и поддержали сепаратистов, потребовав отставки коалиционного правительства и Премьер-министра Педро Санчеса. Они посчитали предательством решение правительства изменить статью Уголовного кодекса Испании, по которой были предъявлены обвинения многим лидерам Каталонского движения за независимость, что привело к значительному смягчению приговора. Кроме того, демонстранты выразили сомнения в том, что правительству удастся спасти страну от экономического кризиса, роста цен на энергоносители и продукты питания.
Фото: © Miguel Candela/SOPA Images/Sipa USA Политический характер революции в Перу и требования участников марша
В последние годы в Перу наблюдается политическая нестабильность. С 2016 года сменилось уже шесть глав государств, только в 2020 году три президента пришли к власти в стране всего за пять дней. Нынешняя ситуация не лучше.
Протесты в республике, начались 7 декабря 2022 года, когда президент Педро Кастильо (теперь уже экс-президент Перу – прим. ред.) выступил со срочным обращением и объявил о роспуске Конгресса (перуанского парламента). Он сделал это перед тем, как Конгресс собирался объявить ему импичмент уже в третий раз. Педро Кастильо арестовали, обвинив в попытке госпереворота. Его сторонники продолжают требовать отставки нового главы страны Дины Болуарте и досрочных выборов. Протесты усилились вновь в январе 2023, число убитых увеличилось. С 15 января в ряде регионов Перу было введено чрезвычайное положение на месяц. Международные эксперты говорят, что если в стране не будут проведены досрочные выборы, то Перу будет уже сложно выйти из кризиса. К слову, действующий глава государства Дина Болуарте все же добилась проведения досрочных выборов. Президентские выборы в Перу пройдут весной 2024 года. До этого президентские выборы в стране были назначены на 2026 год. Фото: © Bloomberg
В 2022 году число протестов в Европе и Северной Америке из-за ухудшения качества жизни утроилось. Всего было проведено 21,5 тысяч акций протеста, в них приняли участие 6,3 млн человек. В этом году массовые волны протестов также прокатились в разных частях мира. Эксперты отмечают общую черту во всех протестах против власти - несмотря на недовольство людей, в большинстве случаев требования участников марша не выполняются. Тем не менее, статистические данные показывают, что с каждым годом число недовольных властью не уменьшается.