Массовый конфликт в Есике: полиция стреляла в воздух, есть задержанные

Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Очевидцы сообщали, что в ходе конфликта были слышны выстрелы.

По информации департамента полиции региона, неправомерные действия, зафиксированные на видео, произошли 28 марта на территории Енбекшиказахского района.

— По данному факту зарегистрированы два уголовных дела — по фактам хулиганства и оказания сопротивления сотрудникам полиции. Семь человек признаны в качестве подозреваемых лиц. Все причастные лица установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

Отмечается, что выстрелы в воздух носили предупредительный характер и были произведены прибывшими на место сотрудниками полиции в целях предотвращения нарушения общественного порядка.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Все необходимые следственные действия проводятся сотрудниками управления полиции Енбекшиказахского района при координации департамента полиции Алматинская область. Ход расследования поставлен на особый контроль.

