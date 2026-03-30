Массовый конфликт в Есике: полиция стреляла в воздух, есть задержанные
В городе Есик произошла массовая разборка между группой мужчин. На место прибыли сотрудники полиции, которые были вынуждены произвести предупредительные выстрелы в воздух, передает агентство Kazinform.
Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Очевидцы сообщали, что в ходе конфликта были слышны выстрелы.
По информации департамента полиции региона, неправомерные действия, зафиксированные на видео, произошли 28 марта на территории Енбекшиказахского района.
— По данному факту зарегистрированы два уголовных дела — по фактам хулиганства и оказания сопротивления сотрудникам полиции. Семь человек признаны в качестве подозреваемых лиц. Все причастные лица установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания, — прокомментировали в пресс-службе ДП.
Отмечается, что выстрелы в воздух носили предупредительный характер и были произведены прибывшими на место сотрудниками полиции в целях предотвращения нарушения общественного порядка.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Все необходимые следственные действия проводятся сотрудниками управления полиции Енбекшиказахского района при координации департамента полиции Алматинская область. Ход расследования поставлен на особый контроль.
