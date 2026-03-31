Масштабное дорожное строительство в Казахстане: ключевые проекты и цифры 2026 года

Как сообщает Министерство транспорта РК, 2026 год означает запуск крупных инфраструктурных проектов, и мы представляем самые интересные цифры и ключевые параметры этих инициатив. Инициативы направлены на укрепление транспортной связности регионов и повышение транзитного потенциала страны.

— Одним из крупнейших проектов станет автодорога «Центр — Запад». Данный проект был инициирован Главой государства. Общая протяженность маршрута составит 896 километров. В рамках проекта предусмотрено строительство 19 транспортных развязок, 17 путепроводов, 40 мостов, 654 водопропускных труб, 48 скотопрогонов и 2 подземных пешеходных переходов. Дорога обеспечит прямое сообщение столицы с западными регионами и выход на Транскаспийский маршрут. Проект «Бейнеу — Саксаульский» охватывает 559 километров. Новый маршрут сократит расстояние на более чем 900 километров по сравнению с действующим направлением через Актобе и обеспечит сквозной проезд между регионами. Автодорога Жезказган — Караганда протяженностью 572,6 километра Будет включать строительство 52 мостов, 72 путепроводов, 28 транспортных развязок и 8 площадок отдыха, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в числе крупных проектов — дорога Актобе — Улгайсын протяженностью порядка 233 километра с четырьмя полосами движения. Проект предусматривает строительство 17 мостов, 16 путепроводов, 14 транспортных развязок, 374 водопропускных труб и 13 проездов для сельскохозяйственной техники, а также внедрение интеллектуальной транспортной системы и строительство 234 километров волоконно-оптических линий связи.

Реконструкция автомобильной дороги Атырау — Доссор протяженностью 87 километров предусматривает строительство 4 мостов, 1 двухуровневой транспортной развязки, 3 путепроводов, 18 проездов для сельхозтехники, 6 площадок отдыха, 136 водопропускных труб и 30 скотопрогонов.

Параллельно реализуются строительство обходов населенных пунктов. Обход города Сарыагаш составит 102,6 километра и включит 22 моста, 8 транспортных развязок, 2 железнодорожных путепровода, 223 водопропускных трубы, 26 автобусных остановок и 4 пешеходных перехода. Обход города Кызылорда протяженностью около 26 километров предусматривает 4 моста, 2 транспортные развязки, 4 путепровода и подземный переход.

В Минтранспорта отметили, что реализация проектов позволит значительно сократить расстояния между регионами, снизить нагрузку на городские дороги и повысить безопасность движения.

Ранее Минтранспорта сообщили, что в дорожную отрасль Казахстана вложат 4,6 трлн тенге.