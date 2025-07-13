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    23:52, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Масляные пятна и мусор обнаружили на поверхности моря в Актау

    Жители Актау обеспокоены состоянием прибрежной зоны и призывают обратить внимание на ухудшающуюся экологическую обстановку, передает агентство Каzinform со ссылкой на Lada.kz.

    Масляные пятна и мусор обнаружили на поверхности моря в Актау
    Фото: кадр из видео

    На видео от жителя города видна загрязненная поверхность моря. По словам очевидцев, в районе 15 микрорайона на поверхности воды заметны масляные пятна и плавающий мусор.

    — Как будто кто-то специально сбросил отходы. Ещё минут 40 назад море было чистым, а теперь в воду невозможно зайти, — сообщила жительница Актау.

    Агентство Kazinform направило запрос в департамент экологии Мангистауской области.

    Напомним, что с начала мая 2025 года спутники Sentinel-1A и Sentinel-1C еженедельно фиксируют новые нефтесодержащие пятна в Каспийском море.

    Ранее на берегу Каспийского моря в Форт-Шевченко Тупкараганского района обнаружили рыбные туши. По предварительным данным, причиной их гибели стало резкое повышение температуры воды и, как следствие, снижение уровня растворенного кислорода в воде.

    Теги:
    Каспийское море Регионы Казахстана Актау Экология Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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