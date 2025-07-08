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    08:35, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Причину гибели рыбы изучают экологи в Мангистауской области

    На берегу Каспийского моря города в Форт-Шевченко Тупкараганского района обнаружили рыбные туши, передает агентство Kazinform.

    Причину гибели рыбы изучают экологи в Мангистауской области
    Фото: кадр из видео

    Видеозаписи обнаружения рыбной туши на берегу моря появились в социальных сетях 7 июля.

    Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области на основании видеозаписи совместно с управлением рыбного хозяйства Мангистауской области провели отбор проб морской воды. 

    Результаты испытаний будут сообщены дополнительно.

    Ранее мы писали, что в Павлодарской области в водохранилище Шандаксор массово гибнет рыба.

    Теги:
    Каспийское море Регионы Казахстана Рыбоводство Экология Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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