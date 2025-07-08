08:35, 08 Июль 2025 | GMT +5
Причину гибели рыбы изучают экологи в Мангистауской области
На берегу Каспийского моря города в Форт-Шевченко Тупкараганского района обнаружили рыбные туши, передает агентство Kazinform.
Видеозаписи обнаружения рыбной туши на берегу моря появились в социальных сетях 7 июля.
Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области на основании видеозаписи совместно с управлением рыбного хозяйства Мангистауской области провели отбор проб морской воды.
Результаты испытаний будут сообщены дополнительно.
Ранее мы писали, что в Павлодарской области в водохранилище Шандаксор массово гибнет рыба.