Причину гибели рыбы изучают экологи в Мангистауской области

Видеозаписи обнаружения рыбной туши на берегу моря появились в социальных сетях 7 июля.

Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области на основании видеозаписи совместно с управлением рыбного хозяйства Мангистауской области провели отбор проб морской воды.

Результаты испытаний будут сообщены дополнительно.

Ранее мы писали, что в Павлодарской области в водохранилище Шандаксор массово гибнет рыба.