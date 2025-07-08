В Минсельхозе назвали предварительную причину гибели рыбы в Мангистауской области

Ранее в ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой зафиксированы мертвые мальки рыб — кефали, леща, сельди и воблы — на побережье Каспийского моря в районе населённых пунктов Баутино и Аташ Тупкараганского района Мангистауской области.

Установлено, что выброс мальков рыб на берег произошёл предположительно в связи с сильным северо-западным ветром.

С места обнаружения мертвой рыбы сотрудниками департамента экологии отобраны пробы воды. При этом, в связи с сильным разложением, отобрать пробы рыбы не представилось возможным.

В настоящее время местным исполнительным органом ведутся работы по сбору обнаруженной молоди рыбы с дальнейшей ее утилизацией с соблюдением санитарных норм.

Всего с побережья был осуществлен сбор около 40 штук вышеназванной молоди рыб. По предварительным данным, причиной их гибели стало резкое повышение температуры воды и, как следствие, снижение уровня растворенного кислорода в воде.

В настоящее время мониторинг побережья Каспийского моря продолжается, ситуация на контроле Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Ранее специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области на основании видеозаписи совместно с управлением рыбного хозяйства Мангистауской области провели отбор проб морской воды.