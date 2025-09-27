Маслихат пересмотрел бюджет города Костаная

Согласно новому решению, утвержден бюджет города Костаная на 2025–2027 годы, в том числе на 2025 год.

Доходы бюджета определены в размере 119 млрд 846 млн 807 тысяч тенге. Сюда входят налоговые поступления — 85 млрд 802 млн 82 тысячи тенге, неналоговые поступления — 574 млн 937 тысяч тенге, поступления от продажи основного капитала — 11 млрд 774 млн 984 тысячи тенге и поступления трансфертов — 21 млрд 694 млн 804,2 тысячи тенге.

При этом затратная часть бюджета составляет 130 млрд 120 млн 10,1 тысяч тенге, чистое бюджетное кредитование — 335 млн 706 тысяч тенге, сальдо по операциям с финансовыми активами — 2 млрд 674 млн 439,3 тысяч тенге.

Также маслихат утвердил резерв местного исполнительного органа города на 2025 год в сумме 384 млн 919 тысяч тенге.

Решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

Также внесены изменения в планировании бюджета на 2026 год. Его доходы, по предварительным данным, составят 128 млрд 279 млн 90,4 тыс. тенге, затраты — 126 млрд 811 млн 87,4 тыс. тенге.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК сообщили, сколько казахстанцы перечислили в бюджет страны с операций с криптовалютой.