Налоги с криптовалюты: сколько поступило в бюджет Казахстана

По данным КГД, налоговые поступления от участников крипторынка составили:

в 2023 году — 7,4 млрд тенге;

в 2024 году — 9,8 млрд тенге;

с начала текущего года по 22 сентября 2025 года — 13,1 млрд тенге.

Ранее руководитель управления администрирования цифровых активов КГД МФ РК Талгат Адилов на пресс-конференции отмечал, что налог на криптовалюту в Казахстане существует и администрируется уже несколько лет.

— Это цифровой актив, мы его уже исчисляем. Он более регламентировано прописан с 2022 года. Ранее, если налогоплательщик получал доходы от операций с криптовалютой, в Налоговом кодексе это считалось иными доходами, которые налогоплательщику нужно было самостоятельно отражать. Ранее это была форма отчетности 240, — пояснил Талгат Адилов.

Напомним, Президент Казахстана в своем Послании народу поручил создать на базе Национального банка Государственный фонд цифровых активов (крипторезерв).

В Нацбанке сообщили, что совместно с уполномоченными государственными органами ведется разработка концепции крипторезерва. В ней рассматриваются источники формирования фонда, механизмы его накопления и использования, а также подходы к управлению рисками и определению риск-профиля активов.