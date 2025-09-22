РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:21, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Налоги с криптовалюты: сколько поступило в бюджет Казахстана

    В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК сообщили, сколько казахстанцы перечислили в бюджет страны с операций с криптовалютой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Криптовалютаның «сұр» аймақтан шығуына 2 жыл кетуі мүмкін
    Фото: Kazinform; Pixabay; Freepik

    По данным КГД, налоговые поступления от участников крипторынка составили:

    • в 2023 году — 7,4 млрд тенге;
    • в 2024 году — 9,8 млрд тенге;
    • с начала текущего года по 22 сентября 2025 года — 13,1 млрд тенге.

    Ранее руководитель управления администрирования цифровых активов КГД МФ РК Талгат Адилов на пресс-конференции отмечал, что налог на криптовалюту в Казахстане существует и администрируется уже несколько лет. 

    — Это цифровой актив, мы его уже исчисляем. Он более регламентировано прописан с 2022 года. Ранее, если налогоплательщик получал доходы от операций с криптовалютой, в Налоговом кодексе это считалось иными доходами, которые налогоплательщику нужно было самостоятельно отражать. Ранее это была форма отчетности 240, — пояснил Талгат Адилов.

    Напомним, Президент Казахстана в своем Послании народу поручил создать на базе Национального банка Государственный фонд цифровых активов (крипторезерв).

    В Нацбанке сообщили, что совместно с уполномоченными государственными органами ведется разработка концепции крипторезерва. В ней рассматриваются источники формирования фонда, механизмы его накопления и использования, а также подходы к управлению рисками и определению риск-профиля активов.

    Теги:
    Бюджет Криптовалюта КГД
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
