РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:11, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Маршрут поезда «Астана-Жезказган» продлят до Кызылорды

    С 14 декабря продлевается маршрут поезда Тальго № 65/66 «Астана-Жезказган» до Кызылорды, объединяя центральные и южные регионы Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».

    Движение поезда «Астана-Жезказган» продлевается до Кызылорды
    Фото: АО «Пассажирские перевозки»

    Поезд «Астана-Кызылорда» будет курсировать через день. Данный маршрут позволит перевозить более 400 пассажиров.

    На новом маршруте будут использованы составы комфортных вагонов Тальго. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места со скидкой до 50%.

    — Продление маршрута позволит сократить время в пути на 7 часов по сравнению со стандартными поездами. А также обеспечить стабильное сообщение между крупными областями страны и повысить комфорт пассажиров в зимний период, — заявили в компании.

    Проездные документы будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло.

    Напомним, что поезда с вагонами «Тальго» курсируют на 13 маршрутах и обеспечивают сокращение времени в пути в среднем в 1,5 раза по сравнению с традиционными составами.

    Теги:
    Кызылорда Регионы Казахстана КТЖ Астана Поезда Железная дорога Жезказган
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают