Маршрут поезда «Астана-Жезказган» продлят до Кызылорды

Поезд «Астана-Кызылорда» будет курсировать через день. Данный маршрут позволит перевозить более 400 пассажиров.

На новом маршруте будут использованы составы комфортных вагонов Тальго. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места со скидкой до 50%.

— Продление маршрута позволит сократить время в пути на 7 часов по сравнению со стандартными поездами. А также обеспечить стабильное сообщение между крупными областями страны и повысить комфорт пассажиров в зимний период, — заявили в компании.

Проездные документы будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло.

Напомним, что поезда с вагонами «Тальго» курсируют на 13 маршрутах и обеспечивают сокращение времени в пути в среднем в 1,5 раза по сравнению с традиционными составами.