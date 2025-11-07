Поезда «Тальго» продолжают курсировать на 13 маршрутах в Казахстане
Поезда с вагонами «Тальго» курсируют на 13 маршрутах и обеспечивают сокращение времени в пути в среднем в 1,5 раза по сравнению с традиционными составами, сообщили в АО «Пассажирские перевозки», передает корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, в мае стало известно о том, что Казахстан отказывается от вагонов «Тальго»: закуп новых не планируется, тогда как старые продолжат работу до окончания срока службы.
Действующие маршруты «Тальго»:
- ½ Алматы — Ташкент (через день)
- ¾ Нурлы Жол — Алматы (ежедневно)
- 9/10 Астана — Алматы-2 (ежедневно)
- 11/12 Алматы — Шымкент (ежедневно)
- 25/26 Алматы — Шымкент (ежедневно)
- 27/28 Алматы-2 — Орал (через день)
- 41/42 Алматы-2 — Атырау (через день)
- 65/66 Нурлы Жол — Жезказган (через день)
- 81/82 Нурлы Жол — Орал (через день)
- 67/68 Нурлы Жол — Усть-Каменогорск-1 (ежедневно)
- 85/86 Нурлы Жол — Шымкент (ежедневно)
- 105/106 Алматы-2-Петропавловск (1 раз в 4 дня)
- 101/102 Алматы-2 — Нурлы Жол (через день)
По словам заместителя председателя правления по стратегии и цифровизации АО НК «КТЖ» Ануара Ахметжанова, срок службы вагонов «Talgo» составляет 40 лет.
Последние вагоны были изготовлены на казахстанском заводе в 2022 году, поэтому они продолжат эксплуатироваться в рамках установленных сроков.
Ранее АО «Пассажирские перевозки» заключило контракт с компанией Stadler на поставку 557 вагонов различной комплектации: купейных, плацкартных, адаптированных для людей с особыми потребностями, а также вагонов-генераторов.
Первые составы нового поколения планируется запустить в регулярную эксплуатацию уже с января 2026 года.