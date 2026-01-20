РУ
    15:12, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Марат Шибутов: 56 млрд тонн металлургических отходов Казахстана подлежат переработке

    Член Национального курултая Марат Шибутов выступил с инициативой принять законодательную норму, которая позволит официально разрешить переработку месторождений и отвалов, оставшихся недоосвоенными ещё со времён Советского Союза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Марат Шибутов
    Фото: Акорда

    — Горнодобывающая и металлургическая отрасли в нашей стране работают на протяжении многих лет. За это время накопились значительные объёмы отходов. Речь идёт о вскрытых горных породах, отходах обогащения, бесхозных месторождениях и других объектах, которых сегодня насчитывается большое количество. Однако в период формирования этих отходов технологические возможности были ограниченными. Сегодня ситуация иная — технологии существенно изменились. То, что ранее считалось отходами, в современных условиях является полноценным и качественным сырьём. В Казахстане подобных ресурсов крайне много. В общей сложности насчитывается порядка 1600-1700 объектов, совокупный объём которых составляет 56 миллиардов тонн руды. Из них 8 миллиардов тонн отходов обогащения руды в настоящее время находятся в бесхозном состоянии, — отметил Марат Шибутов.

    По его словам, в настоящее время все эти ресурсы могут быть вовлечены в хозяйственный оборот.

    — Из этих отходов можно выплавлять металлы. В первую очередь речь идёт о цветных и драгоценных металлах. Возникает закономерный вопрос: почему столь значительный ресурс до сих пор не используется? Причина в том, что 67,7 процента этих отходов не находятся ни в частной, ни в государственной собственности. Их владельцы не определены. Министерству промышленности и строительства необходимо в срочном порядке провести инвентаризацию данных ресурсов и разработать законодательную базу, которая позволит использовать их в производственных целях. Это даст мощный импульс развитию уже действующих производств. Кроме того, из бесхозных отвалов и отходов обогащения в моногородах, как минимум, возможно наладить производство строительных материалов, — подчеркнул член Национального курултая.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

    Айгуль Эсеналиева
