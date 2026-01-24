Марат Башимов: Главная задача реформы — обеспечить реальную защиту конституционных прав граждан
На первом заседании Комиссии по конституционной реформе член комиссии Марат Башимов обозначил приоритеты предстоящих преобразований, подчеркнув, что они направлены на укрепление политической устойчивости, повышение эффективности государственного управления и защиту прав граждан, передает Kazinform.
По его словам, современный мировой порядок становится все более неспокойным и непредсказуемым, а ослабление норм международного права подчеркивает важность прочного внутреннего фундамента государства. В этой связи особое значение приобретают меры по обеспечению конституционной стабильности.
Одним из ключевых предложений, по словам Башимова, является переход к однопалатному Парламенту. Он отметил, что это повысит эффективность работы высшего представительного органа. Выборы планируется проводить по пропорциональной системе, при этом будет запрещено финансирование партий иностранными структурами и компаниями с иностранным участием.
— Конституционная реформа 2026 года продолжает курс на человекоцентричность, где в центре государственной политики находится конкретный человек, его права, свободы и достоинство. Права и свободы принадлежат человеку от рождения и не даруются государством. Главная задача реформы — обеспечить реальную защиту конституционных прав граждан и повысить качество государственного управления, — подчеркнул М. Башимов.
Он также отметил, что базовыми ориентирами реформы станут общенациональные ценности, озвученные Президентом на Национальном курултае: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие, профессионализм, созидание и новаторство.
По мнению Башимова, конституционная реформа 2026 года создаст условия для прогрессивного развития страны, укрепит доверие между государством и обществом и обеспечит более эффективную защиту прав граждан.
Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.
С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.