Марат Башимов: Главная задача реформы — обеспечить реальную защиту конституционных прав граждан

По его словам, современный мировой порядок становится все более неспокойным и непредсказуемым, а ослабление норм международного права подчеркивает важность прочного внутреннего фундамента государства. В этой связи особое значение приобретают меры по обеспечению конституционной стабильности.

Одним из ключевых предложений, по словам Башимова, является переход к однопалатному Парламенту. Он отметил, что это повысит эффективность работы высшего представительного органа. Выборы планируется проводить по пропорциональной системе, при этом будет запрещено финансирование партий иностранными структурами и компаниями с иностранным участием.

— Конституционная реформа 2026 года продолжает курс на человекоцентричность, где в центре государственной политики находится конкретный человек, его права, свободы и достоинство. Права и свободы принадлежат человеку от рождения и не даруются государством. Главная задача реформы — обеспечить реальную защиту конституционных прав граждан и повысить качество государственного управления, — подчеркнул М. Башимов.

Он также отметил, что базовыми ориентирами реформы станут общенациональные ценности, озвученные Президентом на Национальном курултае: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие, профессионализм, созидание и новаторство.

По мнению Башимова, конституционная реформа 2026 года создаст условия для прогрессивного развития страны, укрепит доверие между государством и обществом и обеспечит более эффективную защиту прав граждан.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.