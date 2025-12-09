Малый аэродром в Боровом: стали известны детали проекта

В акимате региона напомнили, что с июля 2025 года в Боровом действуют обзорные вертолетные экскурсии ТОО «Авиационный учебно-тренировочный центр» на воздушных судах Robinson R-44 и Airbus AS350. Маршрут пролегает по направлению Боровое— Щучинск — Катарколь, длительность полета составляет 15-20 минут.

Реализация проекта привела к переговорам с перевозчиком о расширении малой авиации. Сейчас прорабатывается вопрос строительства взлетно-посадочной полосы с перспективой развития небольшого аэродрома.

Планируется продолжить оказание авиационных услуг, включая экскурсионные туры на легкомоторных самолетах Piper PA-34 Seneca, Diamond DA42 Twin Star и Tecnam P2006T вместимостью до 12 пассажиров, а также расширить спектр услуг запуском маршрута Астана — Боровое.

На первоначальном этапе рейсы будут нерегулярными — по индивидуальным заявкам пассажиров.

Где расположат аэродром

Предварительное место размещения площадки определено на 240-м километре трассы Астана — Боровое (напротив автозаправочной станции «Гелиос»). Сейчас ведутся процедуры по оформлению земельного участка.

Проектом предусмотрена взлетно-посадочная полоса длиной до 1 200 метров, рассчитанная на прием легких самолетов и вертолетов с максимальной взлетной массой до 5 700 кг.

Начало строительных работ планируется на июнь 2026 года, ввод объекта — до конца 2026 года. Объем инвестиций оценивается в порядка 100 млн тенге.

— Проектирование объекта осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства РК в области гражданской авиации, градостроительства и охраны окружающей среды. При выборе площадки учтены наличие удобных подъездных путей и соблюдение требований авиационной безопасности, включая наличие ровного земельного участка без высотных препятствий (зданий, линий электропередачи, склонов, холмов и деревьев) в зонах взлета и посадки, а также достаточную удаленность от жилой застройки, — отметили в акимате.

Также указано, что реализация проекта позволит повысить транспортную доступность Бурабая, расширить туристические маршруты и создать дополнительные условия для развития внутреннего туризма в Акмолинской области.

Ранее о планах по строительству малого аэродрома сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Новость также прокомментировал вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев.





