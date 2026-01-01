Мальчиков и девочек поровну родилось в Казахстане в новогоднюю ночь

Мальчиков и девочек родилось поровну – по 127. В Актюбинской области на свет появилась одна двойня.

Наибольшее число новорожденных зафиксировали в Туркестанской области – 29 детей. Далее следуют Шымкент, где родились 24 ребенка, Астана – 22, и Алматы – 21.

Как сообщалось ранее, в столице в новогоднюю ночь родились 11 девочек и 11 мальчиков. Случаев рождения двойни и тройни не зарегистрировали.

В конце декабря мы писали, какие имена чаще всего выбирали казахстанские родители мальчикам и девочкам в 2025 году.