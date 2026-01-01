13:51, 01 Январь 2026 | GMT +5
Мальчиков и девочек поровну родилось в Казахстане в новогоднюю ночь
В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, что в период празднования Нового года в родильных домах Казахстана зарегистрировали рождение 254 детей, передает агентство Kazinform.
Мальчиков и девочек родилось поровну – по 127. В Актюбинской области на свет появилась одна двойня.
Наибольшее число новорожденных зафиксировали в Туркестанской области – 29 детей. Далее следуют Шымкент, где родились 24 ребенка, Астана – 22, и Алматы – 21.
Как сообщалось ранее, в столице в новогоднюю ночь родились 11 девочек и 11 мальчиков. Случаев рождения двойни и тройни не зарегистрировали.
