    13:51, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Мальчиков и девочек поровну родилось в Казахстане в новогоднюю ночь

    В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, что в период празднования Нового года в родильных домах Казахстана зарегистрировали рождение 254 детей, передает агентство Kazinform.

    Двойняшки, Младенцы
    Фото: pixabay.com

    Мальчиков и девочек родилось поровну – по 127. В Актюбинской области на свет появилась одна двойня.

    Наибольшее число новорожденных зафиксировали в Туркестанской области – 29 детей. Далее следуют Шымкент, где родились 24 ребенка, Астана – 22, и Алматы – 21.

    Как сообщалось ранее, в столице в новогоднюю ночь родились 11 девочек и 11 мальчиков. Случаев рождения двойни и тройни не зарегистрировали. 

    В конце декабря мы писали, какие имена чаще всего выбирали казахстанские родители мальчикам и девочкам в 2025 году. 

