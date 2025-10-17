Мальчик погиб на охоте в Жамбылской области

По предварительным данным, минувшей ночью четверо подростков отправились на охоту. В результате выстрела один из них получил смертельное огнестрельное ранение.

В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что подозреваемый уже установлен и доставлен в местный отдел полиции.

— Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование обстоятельств происшествия, — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за детьми, которые имели доступ к огнестрельному оружию и находились без присмотра в ночное время.

Ранее В Жамбылской области подростка наказали за неправомерное применение оружия

Также сообщалось, что жители региона сдали в полицию 129 единиц оружия



