    17:22, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мальчик погиб на охоте в Жамбылской области

    Житель Мойынкумского района вышел на ночную охоту с тремя друзьями, однако обычное развлечение закончилось трагедией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мальчик погиб на охоте в Жамбылской области
    Фото: Pexels

    По предварительным данным, минувшей ночью четверо подростков отправились на охоту. В результате выстрела один из них получил смертельное огнестрельное ранение.

    В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что подозреваемый уже установлен и доставлен в местный отдел полиции.

    — Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование обстоятельств происшествия, — отметили в пресс-службе ведомства.

    Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за детьми, которые имели доступ к огнестрельному оружию и находились без присмотра в ночное время.

    Ранее В Жамбылской области подростка наказали за неправомерное применение оружия

    Также сообщалось, что жители региона сдали в полицию 129 единиц оружия

    Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Автор
