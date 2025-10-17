Мальчик погиб на охоте в Жамбылской области
Житель Мойынкумского района вышел на ночную охоту с тремя друзьями, однако обычное развлечение закончилось трагедией, передает корреспондент агентства Kazinform.
По предварительным данным, минувшей ночью четверо подростков отправились на охоту. В результате выстрела один из них получил смертельное огнестрельное ранение.
В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что подозреваемый уже установлен и доставлен в местный отдел полиции.
— Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование обстоятельств происшествия, — отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за детьми, которые имели доступ к огнестрельному оружию и находились без присмотра в ночное время.
Ранее В Жамбылской области подростка наказали за неправомерное применение оружия
Также сообщалось, что жители региона сдали в полицию 129 единиц оружия